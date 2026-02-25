春季キャンプが終盤に入り、巨人は大きな故障者を出すことなく順調な仕上がりに見える。ただ、内情を聞いてみるとメディアでは報じられていない不安要素が。投手陣は層の薄さが顕著に見られ、野手陣も岡本の穴が埋まらない。さらには、中畑清OB会長からは覇気やファンサービスが欠如した姿勢に喝が入れられた。就任3年目の阿部慎之助監督はV奪回に向け、険しい道のりが待ち受けていることは間違いない。＊＊＊【写真を見る】超一