「クラブ史上最も驚くべき逆転劇」日本代表入り期待の22歳が０−３→４−３の“歴史的勝利”の原動力に！現地メディアが称賛「右サイドでエネルギーを注入した」
現地２月10日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第32節で、松木玖生が所属するサウサンプトンは、レスターと敵地で対戦。４−３で大逆転勝利を飾った。
29分までに３点を奪われたサウサンプトンは、しかし松木を含めた３枚替えが奏功。61分に１点を返すと、82分、87分とネットを揺らし、同点に追いつく。さらに、90＋６分にシェイ・チャールズが劇的な決勝ゴールを叩き込み、なんと３点差をひっくり返したのだった。
サウサンプンの専門メディア『Saints Marching』は「サウサンプトンはキングパワーでレスター相手に完璧な逆転劇を繰り広げた」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「トンダ・エッカート監督率いるチームは、ハーフタイムで０−３とリードされていたが、後半に信じられない逆転劇を見せ、キングパワー・スタジアムで４−３の勝利を収めた。アディショナルタイム、シェイ・チャールズがカーリングシュートを決め、クラブ史上最も驚くべき逆転劇の１つを成し遂げたのだ」
同メディアは後半頭からの３枚替えを「この３人の交代により劇的な逆転劇が起こった」と称賛。「マツキは右サイドでエネルギーを注入した」と22歳のMFに賛辞を贈った。
将来的な日本代表入りが期待されているサムライ戦士が、小さくないインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランドで話題となった松木の衝撃ミドル弾
29分までに３点を奪われたサウサンプトンは、しかし松木を含めた３枚替えが奏功。61分に１点を返すと、82分、87分とネットを揺らし、同点に追いつく。さらに、90＋６分にシェイ・チャールズが劇的な決勝ゴールを叩き込み、なんと３点差をひっくり返したのだった。
「トンダ・エッカート監督率いるチームは、ハーフタイムで０−３とリードされていたが、後半に信じられない逆転劇を見せ、キングパワー・スタジアムで４−３の勝利を収めた。アディショナルタイム、シェイ・チャールズがカーリングシュートを決め、クラブ史上最も驚くべき逆転劇の１つを成し遂げたのだ」
同メディアは後半頭からの３枚替えを「この３人の交代により劇的な逆転劇が起こった」と称賛。「マツキは右サイドでエネルギーを注入した」と22歳のMFに賛辞を贈った。
将来的な日本代表入りが期待されているサムライ戦士が、小さくないインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランドで話題となった松木の衝撃ミドル弾