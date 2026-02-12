スピードスケート男子1000メートル

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1000メートルが11日に行われた。優勝候補の一角だった2025年世界選手権金メダリストのユップ・ベンネマルス（オランダ）は、廉子文（中国）に進路を妨害されて5位に。レース後に怒りを露にしていたが、アクシデントを引き起こした中国選手がSNSで声明を出した。

アクシデントが起きたのは、ラスト1周となったバックストレートでのこと。好走を見せていたベンネマルスだったが、レーンを入れ替わる際に進路を阻んだ廉子文の左足と接触し、失速した。ゴール直後には、怒りの表情で声を荒げていた。結局、廉はレーンの移動を早すぎるタイミングで行ったと判断されて失格。ベンネマルスは1人で再レースを行ったが、タイムを伸ばすことは出来なかった。

廉は競技後に中国版SNSの「WEIBO」を更新。「今日の試合結果には驚いている」と書き出すと、「相手選手との接触は予想外のものだった」とあくまでも偶然のアクシデントだったと説明。その上で「私は何も規則違反の動作はしていないし、そうする意図もなく、ブレードの接触は本当に予想外のことだった」とした。

失格の判定には「当然、審判の判定は尊重するし、双方のこのレースでの結果を残念に思う」。続けて「レースの過程には予想外の出来事やトラブルはつきもので、それが競技スポーツだと思う。私は先のことだけを考え、気持ちを今後のレースに向けていく」と記していた。



（THE ANSWER編集部）