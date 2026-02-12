「SILENT HILL: Townfall」の最新情報がついに公開。2月13日9時より「SILENT HILL Transmission」配信決定
【SILENT HILL Transmission】 2月13日9時 配信予定【SILENT HILL Transmission (JP) 字幕付き | 2026.2.13 | KONAMI】
コナミデジタルエンタテインメントは、「SILENT HILL（サイレントヒル）」シリーズの情報番組「SILENT HILL Transmission」を2月13日9時に配信する。
本番組では、「SILENT HILL: Townfall」の最新情報が公開される。「SILENT HILL: Townfall」は、「Stray」や「Twelve Minutes」などで知られるパブリッシャーのAnnapurna Interactiveと、「Observation」や「Stories Untold」を開発したNo Codeの2社が制作することが2022年に発表されていた。配信URLも公開された。
「SILENT HILL」シリーズの情報をお伝えする番組「SILENT HILL Transmission」を2月13日(金) 9:00(JST)に配信します。- SILENT HILL (@silenthill_jp) February 11, 2026
『SILENT HILL: Townfall』の最新情報をお届けいたします。
配信URLは後日アナウンスしますのでお待ちください。
また本番組はどなたでもミラー配信いただけます。… pic.twitter.com/Js4klhbBPe
