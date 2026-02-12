Image: charnsitr / shutterstock.com

2019年2月「SpotifyがPodcast企業2社を買収。音楽以外も充実してくるかも」を掲載しました。

Spotifyがポッドキャストに力を入れるために、Anchorなどポッドキャスト配信会社など2社を買収したニュース。現在、AnchorはSpotifyのポッドキャスト配信の大きなインフラになっていて、アカウントを連携すれば一度のアップロードで複数のポッドキャストプラットフォームにも配信できることから、ポッドキャストの始めやすさを後押ししています。

また、SpotifyはAppleのようにMusicとPodcastを分けておらず一つのアプリで済むというのも大きな利点です。この点は、筆者もApple Musicへの乗り換えを躊躇した一番の要因になりました。

Spotifyが大きく舵を切ったことを示すニュースでした。

今日の記事：SpotifyがPodcast企業2社を買収。音楽以外も充実してくるかも 掲載日：2019年2月7日 著者：ヤマダユウス型 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

もはや音楽だけじゃあないのだよ。

Spotifyが、アメリカの大手Podcast会社Gimlet Mediaと、会社と同名のPodcast配信アプリを手がけているAnchorを買収しました。Podcast力をダイレクトに高めてきましたよ〜。

The Vergeによると、SpotifyのCEOであるDaniel Ek氏は｢我々のPodcastユーザーはプラットフォームでほぼ倍の時間を過ごしていて、音楽を聞くのにより多くの時間を費やしています｣とのこと。SpotifyがPodcastに注力することで、将来的にはリスニング全体の20%が音楽以外のコンテンツになると考えているようです。

そして、Podcast事業を成長させるために約5億ドルを費やす意欲がある、とも。2018年10月にはPodcastクリエイター向けのツール｢Spotify for Podcasters｣のベータ版を発表しており、あらゆる人が配信できるようになりました。どれだけの人が聞いてるか、などのアナリティクスもできるんですよこのツール。

Spotifyはアメリカのコメディエンヌ、エイミー・シューマーの｢3 Girls, 1 Keith｣などの人気番組や、Gimlet Mediaの｢Crimetown｣、｢Replay All｣などを配信しています。Gimlet Mediaの買収は、こうした良質なオリジナル番組を増やす手助けになるでしょう。音楽と違ってレコード会社へのロイヤリティも発生しませんしね。

音楽ストリーミングとPodcast、これらの関係は今後もっと複雑に絡み合いそうな予感です。

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★★★ ロストテクノロジー度：★★ 再評価度：★★★★

Source: The Verge, Spotify