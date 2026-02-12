【金 敬哲】韓国では「極右」のはずの高市自民党大勝でも李在明は「祝意」の理由…むしろ韓国の懸念は右傾化よりも別のところに

韓国主要新聞の反応

高市自民党の歴史的な大勝で幕を閉じた日本の第51回衆議院選挙。韓国メディアは今回の選挙結果により日本の憲法改正が視野に入ったと予想する一方で、日韓関係への影響は限定的であるとの分析が多く出ている。

「『戦争可能国家』への転換加速」（京郷新聞）

「強い日本の右傾化に力が入る」（ハンギョレ）

「安倍が成し遂げられなかった戦争国家への改憲に乗り出す見込み」（国民日報）

「軍事力強化の改憲予告」（文化日報）

「安倍時代よりもさらに強硬になった」（朝鮮日報）

「『戦争可能国家』改憲の速度を上げる」（東亜日報）

「経済、安全保障、外交の右傾化加速」（毎日経済）···

日本の開票結果がすべて出る前に作成された韓国主要紙の2月9日付の紙面は、日本の衆議院選挙結果を上記のような見出しで報道し、韓国メディアの最大の関心が平和憲法改正の是非であることを示唆した。

保守系メディアの『朝鮮日報』は、連立与党が衆議院選挙で改憲可能な議席を確保したものの、参議院で劣勢の状況であり、「すぐに改憲に着手するとは考えにくい」と分析した。ただ、今回の大勝を足がかりに、「高市自民党が殺傷兵器の海外輸出許可、国家情報局の創設、スパイ防止法の制定、外国人規制強化などの強硬な右派政策を年内にすべて推し進めるだろう」と懸念を示した。

保守紙の『東亜日報』は、「『強い日本』再建を強調してきた高市流の保守政策がブレーキなしに推進される可能性が高まった」とし、「3月19日に予定されている日米首脳会談で高市総理が関税交渉に伴う対米投資の贈り物を渡し、ドナルド・トランプ大統領へ核推進潜水艦導入などの防衛力強化措置を要求する可能性も指摘されている」と伝えた。憲法改正の可能性については、「衆議院だけでなく、与野党が拮抗する参議院でも一部野党の協力を得れば改憲発議が不可能な状況ではない」という白鳥浩法政大学教授の発言を引用し、朝鮮日報の報道とは温度差を見せた。

進歩系の『京郷新聞』は、「改憲ラインの議席数を確保した高市内閣は、これまで提示してきた右派政策をさらに強力に推進するものと見られる」と分析した。特に「憲法第9条を改正することで防衛力強化に拍車をかけ、太平洋戦争終結から80年以上経った今、日本を『戦争可能国家』に変えようとするだろう」と強い懸念を示した。ただ、「現在、参議院で自民党と維新の会の議席が過半数を超えていない」とし、「実際の改憲までには越えなければならない山が多い状態だ」と分析した。

李在明大統領も祝意

全体的に韓国メディアの反応は、昨年10月の高市氏の自民党総裁当選時と比べると、大分トーンダウンされている。高市氏の総裁選勝利の時は、「極右首相の誕生」として大きな警戒を示していた韓国メディアが、自民党の大勝に対しては相当落ち着いた客観的な分析を出す理由は、高市・李在明両政権が日韓関係改善に積極的な意志を示している点や、現在の国際情勢では日韓間の協力が絶対に必要であるという危機感によるものと見られる。

大統領就任前には日本の憲法改正の動きや日米韓の軍事訓練などについて強く批判してきた李在明（イ・ジェミョン）大統領も、9日午後、自身のSNSを通じて高市自民党の勝利を祝福した。

「この度、衆議院選挙における勝利を、心よりお祝い申し上げます。 総理のリーダーシップの下、日本が一層の発展を遂げますことをお祈りいたします。本年1月、奈良で開催された韓日首脳会談を皮切りに、両国関係の新たな60年に向けた力強い一歩を共に踏み出しました。今後も、私と総理の絆を基盤に信頼を積み重ね、より広く、より深い協力関係を築き上げていくことを期待しております」

この日の午前中までは、進歩的な韓国政権と与党が強硬保守的な政策を前面に出した高市自民党の圧勝に対するメッセージを出すことにジレンマに陥っているという『中央日報』の報道もあったが、李大統領は日韓間の友好と協力を改めて強調したのだ。

日韓は近づかざるを得ない環境

多くの専門家や韓国メディアも、高市自民党の圧勝が日韓間の友好・協力の基調には特に影響を与えないと診断した。

通信社の『聯合ニュース』は、「高市政治基盤が堅固になり、良好な日韓関係が継続するだろう」という記事で、日韓外交専門たちの今後の日韓関係への展望を紹介した。

「高市首相の国内政治基盤が強固になり、無理に右翼的な政策を推進する必要がなくなった。日韓関係には大きな変化はないだろう」 木宮正史・東京大学名誉教授

「総選挙後の日中関係、トランプ大統領の日本に対する姿勢が変わると見るのは難しい。国際環境が変わらない状況で、日韓関係の基調も変わらない可能性が高い」 木村幹・神戸大学教授

「韓国と日本は現在、協力しなければならない構造的環境に置かれている。高市総理が積極的に右派の信念を表明するのは容易ではない状況だ」 ジン・チャンス＝セジョン研究所首席研究員

保守系の『中央日報』も、「高市政権は李在明政権と戦略的協力関係を持つ意志を示してきた。自民党の勝利が韓日関係に追い風となるだろう」（イ・ウォンドク教授）、「米中間の競争が激化する中、アメリカの一方主義や国際秩序の崩壊などにより、韓国と日本は似たような悩みを抱えている。両国が協力と連帯を強化せざるを得ない構造だ」（尹紱敏前駐日大使）などの発言を引用し、両国の協力基調が維持されると予想した。(2月9日記事 「‘黄金時代の幕上げ’…安倍のように長期政権維持の可能性」)

オンラインメディアの『ニュースピム』は、「（高市首相は）日韓関係の最大の対立要因である歴史問題や独島（竹島）問題などで刺激的な言動を控え、管理に注力する可能性が高い」「過去に島根県が主催した‘竹島の日’の行事で、中央政府から派遣される要員の格付けを上げて閣僚級を送るべきだと主張したが、日韓関係の管理のため、22日に開催される今年の行事には過去と同様に政務官（次官級）を派遣する見込みだ」という韓国政府関係者の発言を伝えた。

経済面で大きな煽りを食うか

経済紙を中心に、高市自民党の財政拡大政策が韓国経済に与える影響についての懸念も出ている。 『ヘラルド経済』は、「拡張財政の『サナエノミクス』が日本国債金利を引き上げれば、韓国国債金利にも上方圧力をかける可能性がある」と分析した。日本国債金利が上昇すれば、グローバルの債券投資家の資金が韓国から日本へ移動する可能性が高まるからだ。

『ソウル経済』は、「最近、ウォンと円の連動現象が見られるため、（円安に）伴ってウォン安が深まる可能性がある。短期的に円が先に急激な弱含みを示すなら、日本の輸出企業の競争力が韓国を圧倒する可能性がある」と懸念を示した。また、「日本の追加的な金利引き上げが予想される中、グローバル資金が一部日本に流入する過程で韓国が打撃を受ける可能性がある」とも予測した。

高市自民党の大勝は、韓国にとって安全保障や外交の面よりも、経済や金融市場においてさらに大きな負担となっているようだ。

