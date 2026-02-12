冬季五輪の裏で「健気な姿勢が泣けます」 23歳フィギュア元女王が練習動画を公開 カナダ拠点に4年後を目指す
カナダでの練習動画を自身のSNSに投稿した紀平梨花(C)Getty Images
フィギュアスケート女子の紀平梨花が、2月11日に自身のインスタグラムを更新。日本国内がミラノ・コルティナ五輪で盛り上がる中、拠点とするカナダ・モントリオールで練習に打ち込む最新の動画や写真を投稿した。
【動画＆写真】4年後こそ！紀平梨花が投稿したカナダでの練習の様子を見る
女子シングルでは、2018年のグランプリファイナルを制し、全日本選手権2度の優勝を誇る紀平。しかし、近年は足首などの故障の影響から、長期離脱を余儀なくされてきた。再起を図り、昨年9月に発表したのが、アイスダンスへの転向だった。
西山真瑚とのコンビ「りかしん」は、短期間の練習ながらも、昨年の全日本選手権では4位に入る健闘ぶりを見せた。今回の投稿では「新しいリフトやスライド挑戦」と記し、氷上や屋内施設で様々な技にチャレンジする映像を公開した。
「靴とブレードもかなり慣れてきて、できることが少しづつ増えてきました！引き続き頑張ります！」。手応えの良さからか、紀平はリンク上でピースサインする写真も掲載した。
異国からの“近況報告”にフォロワーも感激の様子だ。「健気な姿勢が泣けます…」「すごく新鮮」「なぜか涙が溢れて止まりません」「これからが楽しみで仕方ないです！」「次のオリンピックは絶対にりかしんで」「一つ一つコツコツとfightです」などと、期待の言葉やエールが送られていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
