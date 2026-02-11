お笑い芸人のゆりやんレトリィバァがロサンゼルスでの活動について語り、ライブは「5分のネタをやるのに5ドル払ってる」ことを明かした。

【映像】ロスでのお笑いライブの様子

ゆりやんは2月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2024年から拠点を構えるロサンゼルスでの生活について語った。

現地では、英語に苦労しながらも買い物やカフェで過ごす時間を楽しんでいると話すゆりやんだが、「芸人として0から始めるという気持ちはもちろんあったんですけど、人間としても0からスタートしているような…なにもかも初めてのことばかりで」とホームシックになったことを明かした。

また、現地でのお笑い活動について聞かれると「誰でも出られるお笑いのライブとかあるので、そこでネタを英語で作ったものを…。5分間のネタをやるのに5ドル払って」と告白。

さらに「英語が難しいですので、これは面白くないからウケてないのか、英語が伝わってないからウケてないのかがちょっとわからないんですけど」と苦戦していることを明かすと、黒柳は「どっちにしてもあんまりウケない」とバッサリ。ゆりやんは「ハハハ」とズッコケて苦笑していた。

（『徹子の部屋』より）