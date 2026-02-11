90%以上が水分でできている「冬瓜（とうがん）」は、低カロリーでむくみ解消にも嬉しいヘルシー食材。淡白な味わいだからこそ、お出汁や調味料の旨味をギュッと吸い込んで、驚くほどジューシーに変身してくれます。煮込めばとろとろ、生ならシャキシャキと、調理法によって変わる食感も魅力のひとつ。今回は、旬の美味しさを余すことなく楽しめる「冬瓜」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。







【材料】（2人分）



冬瓜 1/8~1/4個

だし汁 400ml

鶏ひき肉 100g

<調味料A>

酒 小さじ 2

砂糖 小さじ 2

しょうゆ 大さじ 1

<調味料B>

酒 大さじ 2

みりん 大さじ 1

ショウガ汁 大さじ 1

塩 少々

枝豆(塩ゆで:豆のみ) 1/4カップ

<だし溶き葛粉>

葛粉 大さじ 1

だし汁 大さじ 2

塩 適量



【下準備】



1、冬瓜は種とワタを取り除いて皮をむき、大きめのひとくち大に切り、内側に切り込みを入れる。







2、容器で＜だし溶き葛粉＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、鍋に冬瓜、だし汁を入れて強火にかけ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をして柔らかく火を通し、＜調味料B＞の材料を入れて5分煮る。







2、冬瓜を煮ている間に別の小鍋に鶏ひき肉と＜調味料A＞の材料を入れ、菜ばし4〜5本で混ぜ合わせて中火にかけ、そぼろ状に火を通して火を止める。







3、(1)の煮汁が煮たった状態を保ちながら、＜だし溶き葛粉＞を少しずつ加えてトロミをつける。







4、(2)と枝豆を加えて温め、塩適量で味を調えて器に盛る。







【No.2】イカの旨味が染み渡る！冬瓜とイカの煮物







【材料】（4人分）



冬瓜 1/4個

イカ 2ハイ

<合わせだし>

だし汁 400ml

酒 大さじ 4

みりん 大さじ 3

砂糖 大さじ 3

しょうゆ 大さじ 4

ショウガ(おろし) 1片分

一味唐辛子 適量



【下準備】



1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り出し、食べやすい大きさに切る。







2、イカは足を引き抜き、目の際でワタを切り落とし、足は長さを切り揃えて2本ずつに切る。胴は中を水洗いして軟骨を抜き取り、幅1.5cmの輪切りにし、しっかり水気を拭き取る。



【作り方】



1、鍋に冬瓜、たっぷりの水を入れて強火にかけ、煮立ったら中火にして半透明になるまで12分煮る。







2、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮立ったらイカを入れ2〜3分煮て、いったんイカを取り出す。







3、冬瓜を加えて落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたって全体に回る位の火加減で10分煮て、イカを戻し入れて2〜3分煮る。器に盛り、お好みで一味唐辛子を振る。







【No.3】シャキシャキ食感が新しい！冬瓜のソムタム風サラダ







【材料】（2人分）



冬瓜 300g

サヤインゲン 6本

ニンジン 50g

ニンニク 1/2片

赤唐辛子 1/2本

干し桜エビ 大さじ 4

ピーナッツ 20g

<ドレッシング>

ハチミツ 大さじ 1/2

ライム(果汁) 大さじ 2

ナンプラー 大さじ 1



【下準備】



1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り、せん切りにする。分量外の塩をもみ込み、水分がでてきたら絞る。







2、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ3〜4cmに切る。分量外の塩を入れた熱湯でゆでて、ザルに上げる。



3、ニンジンは皮をむき、せん切りにする。



4、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、抗菌のビニール袋にニンニク、赤唐辛子、干し桜エビ、ピーナッツを入れ、麺棒でたたいてつぶす。







2、冬瓜、サヤインゲン、ニンジンを入れて軽くたたく。＜ドレッシング＞を入れ、手でもんでなじませ、器に盛る。







■【人気レシピNo.1】王道の味！旨味たっぷり冬瓜のそぼろあん堂々の第1位は、冬瓜料理の決定版「そぼろあん」です！じっくり煮込んで透き通った冬瓜は、口に入れた瞬間にとろけるほどの柔らかさ。鶏ひき肉の旨味が溶け出した甘辛いあんがとろ〜りと絡んで、ご飯にかけて食べたくなる美味しさです。生姜の香りがアクセントになり、冷めても美味しくいただけるので作り置きにも最適ですよ。■【2位以降も絶品ぞろい】冬瓜の人気レシピ「冬瓜＝あっさり」だけじゃありません！イカと一緒に煮込むことで、魚介の濃厚な旨味が冬瓜の芯まで染み込みます。トロトロに柔らかくなった冬瓜と、プリッと弾力のあるイカの食感のコントラストがたまりません。ご飯もお酒も進む、味わい深い大人の煮物です。「冬瓜＝煮物」のイメージを覆す、エスニック風サラダです。生のまま千切りにした冬瓜は、青パパイヤのようなシャキッとした歯ごたえが楽しめます。ナンプラーとライムの香りが爽やかで、お箸が止まらなくなる一品です。■シーン別に楽しむ冬瓜レシピ大きな冬瓜を丸ごと買ったら、ぜひ色々な料理で使い回してみてください。定番の「そぼろあん」は夕食のメインに、「イカの煮物」は日本酒のお供に、「ソムタム風」は箸休めにと大活躍します。使いきれない場合は、種とワタを取って皮を剥き、使いやすい大きさにカットして冷凍保存しておくと便利ですよ！(E・レシピ編集部)