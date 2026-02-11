とろとろ食感が絶品！【冬瓜】の人気レシピランキングTOP3
90%以上が水分でできている「冬瓜（とうがん）」は、低カロリーでむくみ解消にも嬉しいヘルシー食材。
淡白な味わいだからこそ、お出汁や調味料の旨味をギュッと吸い込んで、驚くほどジューシーに変身してくれます。煮込めばとろとろ、生ならシャキシャキと、調理法によって変わる食感も魅力のひとつ。
今回は、旬の美味しさを余すことなく楽しめる「冬瓜」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】王道の味！旨味たっぷり冬瓜のそぼろあん
堂々の第1位は、冬瓜料理の決定版「そぼろあん」です！
じっくり煮込んで透き通った冬瓜は、口に入れた瞬間にとろけるほどの柔らかさ。
鶏ひき肉の旨味が溶け出した甘辛いあんがとろ〜りと絡んで、ご飯にかけて食べたくなる美味しさです。
生姜の香りがアクセントになり、冷めても美味しくいただけるので作り置きにも最適ですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】冬瓜の人気レシピ
「冬瓜＝あっさり」だけじゃありません！イカと一緒に煮込むことで、魚介の濃厚な旨味が冬瓜の芯まで染み込みます。
トロトロに柔らかくなった冬瓜と、プリッと弾力のあるイカの食感のコントラストがたまりません。
ご飯もお酒も進む、味わい深い大人の煮物です。
「冬瓜＝煮物」のイメージを覆す、エスニック風サラダです。
生のまま千切りにした冬瓜は、青パパイヤのようなシャキッとした歯ごたえが楽しめます。
ナンプラーとライムの香りが爽やかで、お箸が止まらなくなる一品です。
■シーン別に楽しむ冬瓜レシピ
大きな冬瓜を丸ごと買ったら、ぜひ色々な料理で使い回してみてください。
定番の「そぼろあん」は夕食のメインに、「イカの煮物」は日本酒のお供に、「ソムタム風」は箸休めにと大活躍します。
使いきれない場合は、種とワタを取って皮を剥き、使いやすい大きさにカットして冷凍保存しておくと便利ですよ！
(E・レシピ編集部)
冬瓜のそぼろあん
【材料】（2人分）
冬瓜 1/8~1/4個
だし汁 400ml
鶏ひき肉 100g
<調味料A>
酒 小さじ 2
砂糖 小さじ 2
しょうゆ 大さじ 1
<調味料B>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
ショウガ汁 大さじ 1
塩 少々
枝豆(塩ゆで:豆のみ) 1/4カップ
<だし溶き葛粉>
葛粉 大さじ 1
だし汁 大さじ 2
塩 適量
【下準備】
1、冬瓜は種とワタを取り除いて皮をむき、大きめのひとくち大に切り、内側に切り込みを入れる。
2、容器で＜だし溶き葛粉＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に冬瓜、だし汁を入れて強火にかけ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をして柔らかく火を通し、＜調味料B＞の材料を入れて5分煮る。
2、冬瓜を煮ている間に別の小鍋に鶏ひき肉と＜調味料A＞の材料を入れ、菜ばし4〜5本で混ぜ合わせて中火にかけ、そぼろ状に火を通して火を止める。
3、(1)の煮汁が煮たった状態を保ちながら、＜だし溶き葛粉＞を少しずつ加えてトロミをつける。
4、(2)と枝豆を加えて温め、塩適量で味を調えて器に盛る。
■【2位以降も絶品ぞろい】冬瓜の人気レシピ
【No.2】イカの旨味が染み渡る！冬瓜とイカの煮物
「冬瓜＝あっさり」だけじゃありません！イカと一緒に煮込むことで、魚介の濃厚な旨味が冬瓜の芯まで染み込みます。
トロトロに柔らかくなった冬瓜と、プリッと弾力のあるイカの食感のコントラストがたまりません。
ご飯もお酒も進む、味わい深い大人の煮物です。
冬瓜とイカの煮物
【材料】（4人分）
冬瓜 1/4個
イカ 2ハイ
<合わせだし>
だし汁 400ml
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 3
砂糖 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 4
ショウガ(おろし) 1片分
一味唐辛子 適量
【下準備】
1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り出し、食べやすい大きさに切る。
2、イカは足を引き抜き、目の際でワタを切り落とし、足は長さを切り揃えて2本ずつに切る。胴は中を水洗いして軟骨を抜き取り、幅1.5cmの輪切りにし、しっかり水気を拭き取る。
【作り方】
1、鍋に冬瓜、たっぷりの水を入れて強火にかけ、煮立ったら中火にして半透明になるまで12分煮る。
2、鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮立ったらイカを入れ2〜3分煮て、いったんイカを取り出す。
3、冬瓜を加えて落とし蓋をし、煮汁が落とし蓋にあたって全体に回る位の火加減で10分煮て、イカを戻し入れて2〜3分煮る。器に盛り、お好みで一味唐辛子を振る。
【No.3】シャキシャキ食感が新しい！冬瓜のソムタム風サラダ
「冬瓜＝煮物」のイメージを覆す、エスニック風サラダです。
生のまま千切りにした冬瓜は、青パパイヤのようなシャキッとした歯ごたえが楽しめます。
ナンプラーとライムの香りが爽やかで、お箸が止まらなくなる一品です。
冬瓜のソムタム風サラダ
【材料】（2人分）
冬瓜 300g
サヤインゲン 6本
ニンジン 50g
ニンニク 1/2片
赤唐辛子 1/2本
干し桜エビ 大さじ 4
ピーナッツ 20g
<ドレッシング>
ハチミツ 大さじ 1/2
ライム(果汁) 大さじ 2
ナンプラー 大さじ 1
【下準備】
1、冬瓜は皮をむいて種とワタを取り、せん切りにする。分量外の塩をもみ込み、水分がでてきたら絞る。
2、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ3〜4cmに切る。分量外の塩を入れた熱湯でゆでて、ザルに上げる。
3、ニンジンは皮をむき、せん切りにする。
4、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、抗菌のビニール袋にニンニク、赤唐辛子、干し桜エビ、ピーナッツを入れ、麺棒でたたいてつぶす。
2、冬瓜、サヤインゲン、ニンジンを入れて軽くたたく。＜ドレッシング＞を入れ、手でもんでなじませ、器に盛る。
