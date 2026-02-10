Image: Apple

ますます無印iPadの魅力が増す予感。

お手頃価格が魅力のiPadと、11インチまたは13インチのディスプレイサイズが選べるiPad Airの最新モデルがまもなく発表されるかもしれません。

Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、Apple（アップル）はそれぞれの最新モデルを発表する準備を進めていて、A18チップを搭載したiPadとM4チップを搭載したiPad Airはまもなく登場するとのことです。

いよいよ無印iPadもApple Intelligenceに対応？

最新モデルのiPadとiPad Airですが、デザインは現行モデルと変わらず、大幅アップデートも行なわれないとガーマン氏は予想しています。ただ、今回特に注目したいのは無印iPadの方で、A18チップ採用により無印iPadでもApple Intelligenceが使えるようになることが期待されています。

お値段据え置きが実現した場合、新型iPadは税込5万8800円から購入できることになりますが、今後のアップデートで更なる進化が期待されるApple Intelligenceが、エントリーモデルのiPadでも利用できるようになるかもって考えたら、かなりお得感がありますね。

新生活に向けてiPadの購入を検討している方は、あともう少しだけ待ってみてもいいかもしれません。

Source: MacRumors