¡Ö¤µ¤¹¤¬½©ÅÄ¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Í¤¨¡¡±Ç²è´ÛÇäÅ¹¤Îà¾×·âÅª¥á¥Ë¥å¡¼á¤Ë1.7Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤À¡£±öÌ£¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤â¤¤¤¤¤¬......½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤µ¤¹¤¬½©ÅÄ¡Ä¡¡¶Ã¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È¤½¤Î¼ÂÂÖ
2026Ç¯1·î18Æü¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦µÈ°æ Í¥²Ö»Ò¤µ¤ó¤¬X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷mokoopy¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÉô¡£
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î°ìÈÖºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½©ÅÄ¸©¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡£Âçº¬¤òßîÀ½¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÊÆ¤Ì¤«¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£¤Ê¤ó¤È¤â¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤¬¿Íµ¤¤ÎÄÒÊª¤À¤¬......¡£¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³Ì£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡©
¡Ö½©ÅÄ¸©¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Ï¤Í¡¢¡Ø¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³Ì£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡Ù ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤¤¤¦µÈ°æ Í¥²Ö»Ò¤µ¤ó¤ÎÒì¤¤Ë¤Ï¡¢1Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê2·î3Æü¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½©ÅÄ¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½©ÅÄ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Ã¤Ã¡×
¡ÖÆüËÜ¼ò¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó½é¤á¤Æ¸«¤¿www¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï½ÐÍè¤¿¤Æ¤è¤ê¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤âÇã¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¤¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ÈÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¨¡¼¡ª¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¢¤Þ¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤ÆÈ¯¹Ú¤·¤Æ¤Æ¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡×¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡Åê¹Æ¼ÔµÈ°æ Í¥²Ö»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³Ì£¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢½©ÅÄ±ØÄ¾·ë¤Î±Ç²è´Û¡ÖAL¡ùVE¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤ËÌ´Ãæ¡ª
Åê¹Æ¼Ô¡¦µÈ°æ Í¥²Ö»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ÎºÝ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤ò´Ñ¤è¤¦¤È½©ÅÄ±ØÅì¸ý¤Ë¤¢¤ëALVE¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢º£²ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ë¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ößî¤·¤¿¹á¤ê¤ÈÌ£¡¢¤Û¤É¤è¤¤¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¹¥¤¤ÊÊý¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈ°æ Í¥²Ö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¼¡¤Ë¡¢±Ç²è´Û¡ÖAL¡ùVE¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë½©ÅÄ¿·ÅÔ¿´¥Ó¥ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¼ÒÆâ¤Î¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ØÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿±Ç²è´Û¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢±Ç²è´Û¥Õ¡¼¥É¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ë½©ÅÄ¤ÎÅÁÅý¿©¡Ø¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡Ù¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê½©ÅÄ¿·ÅÔ¿´¥Ó¥ëÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤ªÅÚ»º´¶³Ð¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â
ÀìÍÑ¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÉáÄÌ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¡¢¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¤Þ¤¼¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÞ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¹¤¬¤ëßîÀ½¤Î¹á¤ê¤È³ú¤à¤Û¤É¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³ÆÃÍ¤ÎßîÀ½¤Î¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢±Ç²è´Û¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»îºî¤È»î¿©¤ò½Å¤Í´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³Ì£¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö°ìÅÙ¿©¤Ù¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¾¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¡×¤È¡¢ÃÏ¸µµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±´Û¤¬¡ÖAL¡ùVE¥·¥¢¥¿¡¼ supported by 109¥·¥Í¥Þ¥º¡×¤È¤·¤ÆºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Äó·È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î109¥·¥Í¥Þ¥º·ÏÎóÅ¹¤ÇÈÎÇä¡£Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºßÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½©ÅÄ¤À¤±¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢½©ÅÄ¤Ø¤É¤¦¤¾¡£
X¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ï¡¢½©ÅÄ¤Î¿©Ê¸²½¤ò"±Ç²è´Û¤é¤·¤¤·Á"¤Çµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ßîÀ½¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢±Ç²è¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÅÚ»º´¶³Ð¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£
±Ç²è¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢½©ÅÄ¤ÎÃÏ¼ò¤ò°ìÇÕ¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤......¡£