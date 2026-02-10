¿·¼Ö490Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿RAV4¡È¾åµé¡É¥°¥ì¡¼¥É¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡È¥¿¥Õ¤Ê4WD¡É¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤±¤½¤¦¡×¡ª Àº×û¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÇÁ´ÌÌºþ¿·¤Î¡Ö¿··¿RAV4¡ÈZ¡É¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¡ÖÅÔ²ñÇÉ¡×¤È¡Ö¥¿¥ÕÇÉ¡×¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö!?
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡ÖRAV4¡×¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸¤«¤éÌó30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄRAV4¡£6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¤Ï¡¢¡ÖLife is an Adventure¡Ê¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥¢¥ó¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¿·À¤ÂåSUV¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¿··¿RAV4¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡³«È¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ²½¡×¡ÖÅÅÆ°²½¡×¡ÖÃÎÇ½²½¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖZ¡×¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ÊAdventure¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆÁö¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯ÅÙÆâÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¾åµé»ÅÍÍ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¿··¿RAV4¡ÈZ¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿RAV4 Z¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢²ô´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖSUV¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ê¥ëÆâÂ¦¤Î²Ã¾þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀè¿ÊÅª¤«¤ÄÎ©ÂÎÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¼þ¤ê¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤È¥é¥ó¥×¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ï¥¤¥É¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿··¿RAV4 ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Î¡¼¥º¥Ô¡¼¥¯¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂç·¿¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥®¥Ã¥É¡ÊÌµ¹ü¡Ë¤Ê³°´Ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Z¤¬Á´Ä¹4600mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1680mm¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÏÁ´Ä¹4620mm¡ßÁ´Éý1880mm¤È¤ï¤º¤«¤ËÂç¤¤¯¡¢¤è¤êÆ§¤óÄ¥¤ê¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Î¾¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¼Ö¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥·¥Õ¥È¤Ê¤É¤òÅç¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÁàºîÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Z¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÏÄãºÌÅÙ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿ÀìÍÑ¿§¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¡×¤ä¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎÇ½²½¡×¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÁõÈ÷¤Î¿ô¡¹¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥·¥Õ¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡Ê°ìÊý¸þÁàºîÊý¼°¡Ë¤ò¥È¥è¥¿½éºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12.9¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢²»À¼Ç§¼±¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â½¾ÍèÈæ¤ÇÌó3ÇÜ¤Ë¹âÂ®²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥è¥¿½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê¥¹¥í¡¼¥×É½¼¨¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÎ©ÌÌÉ½¼¨¤«¤é±ó¶á´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¼Ð¤áÉ½¼¨¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Ç§¼±À¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅÅÆ°²½¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¿·À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¸úÎ¨¤Ê2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï240PS¤òÈ¯´ø¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏÅÅµ¤¼°4WD¡ÖE-Four¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°¸åÎØ¤Î¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¤ò100¡§0¤«¤é20¡§80¤Î´Ö¤ÇåÌÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¹â¤á¤ëTRAIL¥â¡¼¥É¤äSNOW¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ÎZ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢RAV4ËÜÍè¤Î¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¡×¤ÊÀÇ½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¢¥ê¡¼¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÅëºÜ¡£¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÇ§¼±ÀÇ½¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËZ¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë°Û¾ï¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ËÏ©¸ª¤ØÂàÈò¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÏ©¸ª´ó¤»µ¡Ç½ÉÕ¡Ë¤¬¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿RAV4¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢Z¤¬490Ëü±ß¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬450Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢PHEV¤ª¤è¤Ó¡ÖGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÃÎÇ½²½¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÆþ¸å¤âµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿··¿RAV4¡£
¡¡ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈºÇ¿·µ¡Ç½¤òµá¤á¤ë¤Ê¤éZ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤È¥¿¥Õ¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£