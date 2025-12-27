『RAV4』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
価格は860万円で右ハンドル仕様、レクサスRXに近いサイズの7人乗りモデルだ
くるまのニュース
価格は860万円で右ハンドル仕様、月間販売計画はわずか40台と限定的である
2026年8月1日より全国のトヨタ販売店で発売、価格は860万円となる
60周年記念の特別仕様車Z「Adventure」はアウトドア感を強調したデザインで登場
ガソリン車とプラグインハイブリッド車が廃止され、ハイブリッド専用モデルになるという
東京限定だった販売エリアが全国のトヨタ車両販売店に広がることになった
軽自動車のみ及び総合ランキングともにトップに返り咲いているN-BOX
WEB CARTOP
最新のプラグインハイブリッドを搭載し、高い走破性を備えたモデル
AUTOCAR JAPAN
専用カラーとして採用された「ステルスマットブラック」が特徴だ
長年主戦場として投資してきたインド市場の堅実な伸びが成長を支えている
乗りものニュース
2026年現在の最新の車は圧倒的に高性能で高機能になっているため
3列シートを備えた「7人乗り仕様」もラインナップされている