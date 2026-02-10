¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡×¡¡15ºÐ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤«¤é8Ç¯¡ÄÂç¿Í¤Ê¥¶¥®¥È¥ï¤Îº£¤Ë³åºÓ¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬6Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡¢Êì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15ºÐ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤«¤é8Ç¯¡£23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¶¥®¥È¥ï¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡»¨»ï¡ÖVOICE¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±»ï¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å²¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¤Ø¤½½Ð¤·°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¡£¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¡×
¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢Í¥¤·¤¤²Ö¤Î¤è¤¦¤À¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬É½»æ¤Ë¡×
¡ÖºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â£¤êÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¶¥®¥È¥ï¤Ï2017Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢2017-18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥·¥Ë¥¢¤Ë»²Àï¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º2Àï¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
