AirDrop¤Î¼Ì¿¿¥·¥§¥¢¡¢¤Ä¤¤¤ËGalaxy¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ò¶Ø¤«¡©
¤É¤ó¤É¤óÎØ¤¬¹¤¬¤ë¡©
iPhone¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¡¢ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¡ÖAirDrop¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤¬iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢AirDrop¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌÌÅÝ¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÔÊØ¤¬Samsung¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤ÎGalaxy¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃ¸¢
¤¹¤Ç¤ËGoogle¤Ï¡¢Android¤Î¡ÖQuick Share¡×¤òAirDrop¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤ËiPhoneÂ¦¤ÇÀßÄê¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ËAirDrop¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇPixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ç¡¼¥¿¶¦Í²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ÞiPhone¤ÈAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Android¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éiPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎØ¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¡¢¼ê·Ú¤ËAirDrop¤Ç¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤Í¡Ä¡×¤½¤¦·É±ó¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¡¢Pixel 10¥¹¥Þ¥Û¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Galaxy¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âAirDropÏ¢·È¤Ø
¤³¤Î¤Û¤ÉSamMobile¤Ï¡¢Quick Share¤ÈAirDrop¤ÎÏ¢·È¼Â¸½¤ò¡¢Samsung¤ÎGalaxy¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¡£Google¤ÎAndroid¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Éû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëEric Kay»á¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎAirDropÏ¢·È¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏ¢·È»ÅÍÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇGalaxy¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Google¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡¤ÎOne UI 8.5¤Ê¤¤¤·¤ÏOne UI 9¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢Quick Share¤ÈAirDrop¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹Ï¢·È¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£·îÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖGalaxy S26¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢ÌÜ¶Ìµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âGalaxy¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÄã²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë°ìÉô¤Î¾å°Ìµ¡¼ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄãÃæ²Á³ÊÂÓ¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤á¡¢°ìÀÆ¤ËAirDrop¤È¤ÎÏ¢·È¤òÃ£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¸Å¤¤Ã¼Ëö¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¡¢ÉáµÚ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£
Source: SamMobile