YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´ÅºÌ¥¹¥¤ー¥Ä¡¡amairo sweets¡×¤¬¡¢¡Ö¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ª²Û»Ò¤ÎÍ·±àÃÏ¡ª¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¥±ー¥¤òºî¤Ã¤¿¤é¹ÔÎóÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥²°¤µ¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Å¹¼ç¤¬¤Û¤Ü°ì¿Í¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥±ー¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤äÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò»Å¹þ¤à¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±ー¥¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë·ª¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Éー¥à¾õ¤ËÀ°¤¨¤¿¥±ー¥¤Î¾å¤Ë¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¸ý¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¤òÁ¡ºÙ¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢Èþ¤·¤¤¡ÖÏÂ·ª¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥ë¥È¤â¼êºÝ¤è¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯ÊÂ¤Ù¡¢¥Ê¥Ñー¥¸¥å¤Ç¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£À¸¥¯¥êー¥à¤ä¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ò»Ü¤¹¤È¡¢¥·¥çー¥±ー¥¹¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¿¥ë¥È¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ä¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Û»Ò¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¡¢Å¹¼ç¤Ï¡Öºî¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É1¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Å¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤ë¥¤¥³ー¥ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Æ¤ë»ö¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤Ï´ðËÜ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¤ä¤êÊý¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÅ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¿çÌ²¤Ï£²»þ´Ö¡¢Ê¿¶Ñ¤À¤È£³～£´»þ´ÖÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤
Å¹¼ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Èµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿¦¿Í¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥çー¥±ー¥¹¤ËÊÂ¤Ö¥±ー¥¤¬°ìÁØµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
