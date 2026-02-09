¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖËè²ó15.5%´Ô¸µ¡ª¡©¿À¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ØVisa³ä¡ÙºÆÍè¡ªÁ°²ó»²²Ã¼Ô¤¬ÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëè²ó15%¤òÄ¶¤¨¤ë¹â´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖVisa³ä¡×¤Î³µÍ×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£

¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡ÖÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯À±5¥é¥ó¥¯¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤òVisa³ä¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç1²ó1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò²ó¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï1Åù500±ß¡¢2Åù150±ß¡¢3Åù100±ß¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬É¬¤ºÅöÁª¤·¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£

¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´üÂÔÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»á¤Ï1²ó¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ155±ß¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£²¾¤Ë1,000±ß¤Á¤ç¤¦¤É¤Î·èºÑ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËËè²ó15.5%¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇÄã¤Ç¤â100±ß¤¬Åö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±¿¤¬°­¤¯¤Æ¤â10%¤Î´Ô¸µ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¡£Æ±»á¤Ï¡¢Á°²ó2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÍÍ¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤ÏºÇÄãÅöÁª³Û¤¬5±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤ÎVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¹Ô¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î²ÃÌÁÅ¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¡¢POSA¥«ー¥É¡¢¤¿¤Ð¤³¡¢½èÊýÌô¤Ê¤É°ìÉô¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¤Þ¤¿¡¢PayPay¥«ー¥É¤ädÊ§¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥«ー¥É¤â¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢´Ô¸µÎ¨¤òºÇÂç18%¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤ë¡Ö¾å¾è¤»¤Îµ»¡×¤â¾Ò²ð¡£ANA Pay¤äV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ãー¥¸¸µ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Visa³ä¤Î´Ô¸µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Á¥ãー¥¸¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÍÆÀ¤Ç¤­¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖNG¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°²óÅÐÏ¿¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸½ºß¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¿·¤¿¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¨¥éー¤¬È¯À¸¤·¡¢ÅÐÏ¿¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»á¤Ï¡ÖÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶¯¤¯Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏºÆÀßÄêµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´ûÂ¸¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãí°ÕÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¡¢¸­¤¯Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

01:13

¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³µÍ×¤È»²²ÃÊýË¡
03:11

Á°²ó¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆÃÅµÆâÍÆ
07:55

¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ÛÁ°²ó»²²Ã¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹ÔÆ°
10:56

´Ô¸µÎ¨¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆºÇÂç18%´Ô¸µ¤òÁÀ¤¦ÊýË¡

