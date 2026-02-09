この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「標準治療」を拒否するとどうなるのか？外科医が提示する生存期間に関する衝撃の研究データ

がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろが「【誰も教えてくれない】がんの標準治療を拒否した人はどうなる？生存期間についての研究を徹底調査」と題した動画を公開した。動画では、科学的根拠に基づく「標準治療」を拒否した場合、患者の生存期間や死亡リスクが具体的にどの程度変化するのか、複数の大規模な後ろ向き研究をもとに解説されている。



佐藤氏はまず、標準治療とは現時点で最も効果が期待できる治療法（手術、抗がん剤、放射線など）であると定義する。しかし、副作用や合併症のリスクから治療を拒否する選択肢も存在する。本来であればランダム化比較試験で検証すべきだが、倫理的に実施困難であるため、佐藤氏は過去の患者データベースを用いた解析結果を紹介した。



具体的には、乳がんにおいて標準治療を拒否した患者の5年生存率は、治療を受けた患者の約82％に対し、43％とほぼ半減していたとのデータを示した。特に手術を拒否した場合の死亡リスクは2.7倍に跳ね上がる。また、大腸がんの約92万人を対象とした研究では、手術を拒否した患者の生存期間中央値はわずか6.8ヶ月であり、手術を受けた場合の約24ヶ月と比較して著しく短縮していた。さらに、進行が早い小細胞肺がんにおいては、抗がん剤と放射線治療を拒否した場合、生存期間の中央値が18ヶ月から3ヶ月へと激減し、死亡リスクはおよそ5倍に達すると解説した。



佐藤氏はこれらの結果を踏まえ、「標準治療を拒否した患者さんは、生存期間が著明に短縮する」と結論付けた。一方で、治療を受けないことで生活の質（QOL）が保たれる可能性や、極めて稀ながら「自然退縮」の事例もあることに言及。最終的には「その人の価値観、人生観に基づいた判断や選択を尊重すべきだ」とし、データを知った上で主治医と十分に相談して決定してほしいと結んだ。