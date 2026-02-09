¡ÖFallout¡×¤Î¡ÖT-60¡×¤¬¡ÖPLAMATEA¡×¥·¥êー¥º¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡ª¡¡¡ÖÁðÆåÁÇ»Ò¡×¡¢¡Ö¥Þ¥·¥å¡×¡¢¡ÖAAA¥ô¥ó¥Àー¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê½ÐÅ¸¡ª¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡×¤Î¥ï¥ó¥Û¥Ó¥Öー¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ß¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖPLAMATEA¡×¡¢¡ÖPLAMAX¡×¤Î¥³ー¥Êー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Ç´ë²èÃæ¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Û¥Ó40¡×¤Î¥Öー¥¹¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡ÖPLAMATEA¡×¡õ¡ÖPLAMAX¡×Å¸¼¨¥³ー¥Êー
¡¡¡ÖPLAMATEA¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖT-60 ¥Ñ¥ïー¥¢ー¥Þー¡×¤À¡£¥²ー¥à¡ÖFallout¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥É¥¹ー¥Ä¤Ç¡¢¤³¤ÎT-60¤Ï¡ÖFallout 4¡×¤ä¡ÖFallout 76¡×¤ä¥É¥é¥ÞÈÇ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤«¤Ä¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëµ¡ÂÎ¤À¡£¥¹¥±ー¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¡¢ÀßÄêÄÌ¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡ÖPLAMATEA T-60 ¥Ñ¥ïー¥¢ー¥Þー¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÎ©ÂÎÂ¤·Á¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿µ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ïー¥¢ー¥Þー¤À¤¬¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤éÅÉÁõ¤ä²þÂ¤¤âÍÆ°×¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤â´Þ¤á¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ー¤Ë¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÁõÈ÷Éð´ï¤Ï¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êPLAMATEA¥·¥êー¥º¤ÏÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶¯¤µ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁðÆåÁÇ»Ò¡×¤ä¡Ö¥·ー¥ë¥Àー¡¿¥Þ¥·¥å¡¦¥¥ê¥¨¥é¥¤¥È¡Ì¥ª¥ë¥Æ¥Ê¥¦¥¹¡Í¡×¡¢¡Ö½êÂ°ÉÔÌÀ³»²½Ê¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÎÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPLAMATEA ÁðÆåÁÇ»Ò¡×
¡ÖPLAMATEA ¥·ー¥ë¥Àー¡¿¥Þ¥·¥å¡¦¥¥ê¥¨¥é¥¤¥È¡Ì¥ª¥ë¥Æ¥Ê¥¦¥¹¡Í¡×
¡ÖPLAMATEA ½êÂ°ÉÔÌÀ³»²½Ê¼¡×
¡ÖPLAMATEA ¥¨¥ê¥«¡á¥¹¥È¥é¥Ç¥£¥ô¥¡¥ê¡×
¡ÖPLAMATEA ¥ß¥åー¥º¥Ü¥Ç¥£¡§¤¤¤Á¤« ¶â¥Ó¥¥ËVer.¡×
¡ÖPLAMATEA ¥ß¥åー¥º¥Ü¥Ç¥£¡§¤¤¤Á¤« ¥Ó¥¥ËVer. A/B/C¥¿¥¤¥×¡×
¡ÖPLAMATEA Ç¡·î¥Ï¥Ëー¡×
¡¡°ìÊý¤Î¡ÖPLAMAX¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏÁ´Ä¹Ìó509mm¤Ë¤âµÚ¤ÖµðÂç¤ÊÈô¹ÔÀï´Ï¡ÖAAA¥ô¥ó¥Àー¡×¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡£¡Ö°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ°·Á¤·¤Æ¤ë¤Î!?¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡£¼ÂÊª¤ò¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÊª¤½¼ê¤Ë¼è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿PLAMATEA¥·¥êー¥º¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖPLAMAX AAA¥ô¥ó¥Àー¡×
Á´Ä¹Á´Ä¹Ìó509mm¡¢Á´ÉýÌó400mm¤ÎÂç·¿¥¥Ã¥È¤Ç¡¢ºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¥Ñー¥ÄÀ®·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
º¸¤«¤é¡ÖPLAMAX ¥²¥¤¥ë¥Ï¥¦¥ó¥É¡¦¥¬¥¤¥Ðー01¡×¡¢¡ÖPLAMAX ¥²¥¤¥ë¥Ï¥¦¥ó¥É¡¦¥¬¥¤¥Ðー03¡×
¡ÖPLAMAX BP-03 ¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢Ver.¡×
º¸¤«¤é¡ÖPLAMAX GP-13 ¥»ー¥éーÉþ¥³¥¹¥×¥ìÌ¼ ¤â¤¨¤³¡×¡¢¡ÖPLAMAX GP-14 ¥»ー¥éーÉþ¥³¥¹¥×¥ìÌ¼ ¤®¤ã¤ëÇµ¡×
¡ÖPLAMAX MX¤Á¤ã¤ó¡×
¡ÖPLAMAX GO-06 °Å¹õÂçÄë¥µ¥¿¥ó¡×
¡ÖPLAMAX 1/35 Áõ¹ÃÉþÅëºÜ·¿·ÚÀïÆ®µ¡ Panzer Kampf 41 mit Panzer Kampf Ausf H0 ¥Û¥ë¥Ë¥Ã¥»¡×
(C)/TM 2024 ZeniMax
(C)¥«¥éー
(C)Dynamic Planning¡¦TOEI ANIMATION
(C)NAOKI
(C)¹â²°ÎÉ¼ù¡¿KADOKAWA
(C) ¹âÊö¥Ê¥À¥ì
(C)GOOD SMILE COMPANY