YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「おじいちゃんが作る「かわいい」ケーキ！日本の老舗」と題した動画を公開した。動画では、老舗洋菓子店の厨房を舞台に８７歳現役パティシエをはじめとする職人たちが、手際よく美しいケーキを次々と作り上げていく様子が収められている。



動画は、チョコレートとクリームが何層にも重ねられた美しい断面のケーキ作りから始まる。スポンジ生地にクリームを手際よく塗り重ねていく「ナッペ」と呼ばれる作業は、まさに職人技だ。その後も、フルーツをふんだんに使ったデコレーションケーキや、サクサクとした食感が人気の焼き菓子「パルミエ」、濃厚なベイクドチーズケーキなど、様々なスイーツがテンポよく作られていく。



中でも特に目を引くのが、８７歳の店主の姿である。慣れた手つきでロールケーキの生地にクリームを塗り、紙を使って一気に巻き上げる様子や、チョコレートケーキ「カジノ」を美しいチョコレートでコーティングしていく作業は、長年の経験に裏打ちされた技術の高さを物語っている。彼は「年中無休です」と笑顔で語り、「作るのが好き、趣味です」と仕事への深い愛情をのぞかせた。



若いスタッフたちも、師である店主の技術を受け継ぎながら、くまの形をした可愛らしいムースケーキや、メロンを丸ごと一個使った豪華な「まるごとメロン」など、新しい感性を活かしたスイーツ作りに励んでいる。完成したケーキはショーケースに並べられ、訪れる客を待つ。ベテランから若手まで、職人たちの手によって一つひとつ丁寧に作られたケーキは、どれも輝きを放っている。



90歳を超えてもなお、情熱を持って厨房に立ち続ける職人の姿は、多くの人に感動と働くことの喜びを教えてくれるだろう。動画で紹介された職人技の数々を、ぜひ一度その目で確かめてみてはいかがだろうか。