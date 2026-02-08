友人の結婚式で「ご祝儀3万円」あげたのに、家族婚の自分には「1万円」のお祝いだけでショック…これって“2万円損した”のでしょうか？ 家族婚なら仕方ないですか？

家族婚をすることを早めに伝えておくのがおすすめ

まず、家族婚をすることが決まったら、仲のいい友達には早めに伝えておくのがおすすめです。友人は結婚式に招待されるのを楽しみにしているかもしれませんし、「ご祝儀は結婚式で渡そう」と思ってくれているケースも多いでしょう。

友達には「家族だけで結婚式をするので、招待できないけど、ごめんね」などと一言連絡しておくと、友達が「いつの間にか結婚式を挙げていて、お祝いするタイミングを逃してしまった」と思うこともなくなります。



結婚式に友人として出席する場合の相場「3万円」は何に使われている？

友達の結婚式に参加する場合に渡すご祝儀の相場は、3万円とされています。では、この3万円は何に使われているのでしょうか。

「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によると、招待客1人あたりの結婚式、披露宴・ウエディングパーティー費用の平均は8万6000円です。

そして招待客1人あたりの料理・飲み物の費用合計は平均2万1400円で、ほかに引き出物もあることを考えると、ご祝儀3万円のほとんどは招待客の料理・飲み物・引き出物にあてられているといえそうです。

そして結婚式、披露宴・ウエディングパーティーにおけるカップルの自己負担額の平均は161万3000円。多くのカップルがご祝儀だけでは結婚式費用をまかないきれず、ご祝儀は手元に残らないという実情が分かります。



家族婚をする友人へのご祝儀は1万円程度が相場

家族婚のため招待を受けなかったという友人は、1万円ほどのご祝儀を包むケースも多いです。これは、披露宴やパーティーで2万円相当の料理や飲み物を提供されないことを考えると、「お祝いは1万円」が妥当と考えられるからです。

そのほかに、5000～1万円相当のプレゼントを渡すケースや、友人が連名でご祝儀やプレゼントを渡すケースもあります。自分がご祝儀3万円をあげた友人から1万円のご祝儀やプレゼントをもらった場合、決して自分が損しているわけではなく、相場通りのお祝いをもらったととらえるとよいでしょう。



1万円のお祝いにも、お返しを贈っておこう

友達の結婚式では、3万円のご祝儀のお返しとして引き出物があったように、1万円のご祝儀をくれた友達にも、1ヶ月以内を目安にお返しをしたほうがよいでしょう。

お祝いへのお返しの相場は「半返し」とされており、いただいた金額の3分の1～半分くらいのお返しを贈るのが一般的です。お返しには次のようなものがよく選ばれています。



・お菓子の詰め合わせ

・新婚旅行のお土産

・カタログギフト

・タオルなどの日用品



家族婚の場合は、どうしても出席した結婚式で渡したご祝儀よりも安い金額を受け取ることが多くなりますが、決してそれで損をしているというわけではなく、祝ってくれる気持ちをありがたく受け取りましょう。

お祝いをいただいた後は「ありがとう」の言葉とともにお返しをすれば、これからもお互いに良好な関係でいられるはずです。



出典

株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査2024

株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査2024 首都圏

執筆者 : 中村まほ

FP2級、AFP