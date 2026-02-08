ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位になった。歓喜に沸いた日本の応援席では、ユニークなアイテムが視聴者の目を奪った。

鍵山は冒頭に鮮やかにトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功させた。キス・アンド・クライで高得点が表示されると感情が爆発。喜ぶ鍵山の左隣では、坂本花織（シスメックス）の姿。五輪の5つの輪がついたユニークなサングラスをかけていた。

鍵山の練習中から応援席でこのサングラスをつけて待機していた坂本。ひと際目立つアイテムが、中継したテレビ朝日系のカメラに度々映り込んで話題に。X上には笑撃が広がっていた。

「坂本さんなにあのメガネw」

「謎のメガネかけてるのは坂本花織か？」

「坂本花織のサングラスなにw」

「客席にいるかおちゃんがオリンピックお祭り眼鏡をかけているの大変良い」

「かおちゃんはオリンピックマークのサングラスww」

「かおちゃん最高」

「坂本花織がパリピになっとる」

「メガネ面白すぎるやろ」

団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点…の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム（SP）、リズムダンス（RD）による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。



