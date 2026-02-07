ドジャース・大谷が2月下旬予定の侍ジャパン合流前にライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板する見通しであることが6日（日本時間7日）、分かった。マーク・プライアー投手コーチが米ポッドキャスト「ドジャース・テリトリー」に出演し「可能であれば（3月の）WBC前に実戦形式で打者相手に何度か投げられれば理想的」と語った。

日本を世界一に導いた23年のWBCは二刀流登録だったが、今大会は投手として保険が適用されなかったもようでDH登録に。今後、投手としては原則、シーズン開幕へ向けてライブBPなど実戦形式の登板を重ねて調整を進めることになる。同投手コーチは「WBCで（日本が）どこまで勝ち進むのか。（試合以外で）打者と対戦できる環境があるのか。もし難しければ、米国に戻ってきてから調整すればいい」と心配していない様子だった。（グレンデール・柳原 直之）

《由伸は“体調は良い”》プライアー投手コーチは、ワールドシリーズで3勝を挙げてMVPに輝いた山本についても言及。WBCへの出場に「彼が万全でなければ出場を決断することはない。日本側に“状態をきちんと確認した上で判断する”と明確に伝えていた。彼は“体調は良い”とはっきり言っている」と強調した。また、2年目の佐々木については「他の球種を加えることで本来の武器（直球）を弱めてはならない。長所を削らないことが重要」と話した。