【ミラノ＝船越翔】ミラノ・コルティナ五輪開会式のメイン会場となったミラノのサンシーロ五輪競技場では、カラフルな衣装をまとったダンサーの踊りなどが披露され、華やかな演出に観客は酔いしれた。

ロシアによる侵略が今も続くウクライナの選手も開会式に姿を見せ、観客からは平和を祈る声が相次いだ。

会場内にひときわ大きな歓声や拍手が響いたのは、地元イタリアの選手団の入場時。ジェノバ出身のエンジニアのオレスタ・セレさん（５６）は「イタリアで五輪が行われるのは本当にうれしい。選手たちの氷上の演技を楽しみたいね」と話した。

ウクライナの選手たちは国旗と同じ青と黄色のウェアを着て行進し、熱い声援を受けた。ロンドンから訪れたモーブ・ターナーさん（２７）は「五輪を通じて人々が改めて平和について考えるようになってほしい」と願った。

開会式では、イスラエル選手団の入場時と、開会式に参加したバンス米副大統領が会場のスクリーンに映し出された際に大きなブーイングも起きた。パレスチナ自治区ガザを大規模攻撃したイスラエルや、国内で不法移民への強引な取り締まりを行う米政権への抗議表明とみられる。