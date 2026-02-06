英メディア「デイリーメール」（ウェブ版）が2026年2月6日、ミラノ五輪スピードスケート女子オランダ代表ユッタ・レールダム（27）の特集記事を組み、レールダムの行動に批判の声が上がっていると報じた。

「オランダチームの他のメンバーと離れてプライベートジェットで」

レールダムはスピードスケートの500メートル、1000メートルの選手で、日本代表・郄木美帆（31）のライバルのひとりだ。

アスリートとして世界トップクラスの実力を持つ一方で、その美貌にも大きな注目が集まっている。インスタグラムのフォロワーは500万人を超え、「氷上のセレブ」として多くのファンを魅了している。

今大会、メダル獲得を目指すレールダムは、2日に自身のインスタグラムを更新し、ミラノ入りしたことを報告した。インスタグラムには、「ミラノへ」と題し、プライベートジェットの機内でくつろぐ写真などを添付した。

五輪選手としては珍しいプライベートジェット機での移動は、世間の注目を集めたが、一方で、レールダムの母国では、一部のスポーツジャーナリストから批判の声が上がっているという。

「デイリーメール」は、「ジェイク・ポールの婚約者でスピードスケート選手のユッタ・レールダムは、冬季オリンピックでの『女王様』のような振る舞いを非難された『彼女の態度はひどい』」とのタイトルで記事化した。

記事では「ユッタ・レールダムは、オランダチームの他のメンバーと離れてプライベートジェットで 冬季オリンピックの開催地に向かった」とし、こう続けた。

「徐々に彼女の行動にうんざりし始めている」

「オランダの元プロサッカー選手で、スポーツジャーナリストのヨハン・ダークセン氏は『彼女の態度は、まるで女王様のようで本当にひどい。もし私が彼女のコーチだったら、あんな態度は許さないだろう。オランダ全体が徐々に、彼女の行動にうんざりし始めている』と批判した」

レールダムは、世界的ユーチューバーで、現在プロボクサーとして活躍しているジェイク・ポール（米国、29）の婚約者としても知られる。

「デイリーメール」は、アスリートしてのレールダムについて、「レールダムは、有名なユーチューバーからボクサーに転身したポールとのロマンスのおかげで脚光を浴びたかもしれないが、レールダムは彼女自身の力で名声を築いてきた。世界選手権のタイトルを総なめし、22年北京オリンピックでは銀メダルを獲得した、非常に成功したスピードスケート選手だ」と評した。

レールダムは今大会、女子500メートルと1000メートルに出場を予定しているという。