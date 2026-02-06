©ABCテレビ

『NHK紅白歌合戦』を盛り上げた5人組ボーカルダンスユニット・M!LKの佐野勇斗が、恋人と破局して落ち込んでいる!? ……という設定で、カラオケ企画を実施。リーダーの吉田仁人が、有名失恋ソング『別の人の彼女になったよ』を歌って慰めると、強がっていた佐野がむせび泣きだし……!?

事の発端は、「失恋した友人を励ます曲を教えて」という視聴者からのリクエスト。佐野は、5人組バンド・wacciの『別の人の彼女になったよ』を歌って、失恋した友人を励ましたことがあるのだとか。

『別の人の彼女になったよ』といえば、元カノが付き合っていた頃の“あなた”と比較しながら、新しい恋人の素敵なところを挙げていく歌詞が印象的だ。そのため山中柔太朗は、「残酷やん！」とツッコんだが、吉田は「こういうのはサウナと一緒」と反論。吉田と佐野いわく、傷心の友人に思いを叫ばせ、スッキリさせるのが目的だという。

そこで、佐野が恋人・ありさ（仮名）と別れたという設定で、吉田がwacciならぬyocciとして『別の人の彼女になったよ』を歌うことに。さすが多くの映画やドラマで活躍しているだけあって、佐野は即俳優モードON！ イントロが流れると傷心の佐野は、「こんなん入れんなよ！」「聞かねーからこんなん俺！」などとキレて耳をふさいだ。

隣で吉田が優しく美しい声で歌い始めると、佐野は渋い顔をしながら「（別の人の彼女に）なっちまえよ！ 別に知らねーよ！」「あいつ別に全然いい女じゃなかったし！」などと悪態をつきまくり。そんな素直じゃない佐野を、山中と塩粼太智、曽野舜太は、「なんで別れちゃったんだよ！」「優しかったよな～ありさ！」「だっせぇ！」とからかった。

「落ち込んでねぇし！」と強がる佐野は、『別の人の彼女になったよ』でありさと過ごした愛しい日々を振り返ったのか、だんだん涙目に……。サビに突入すると、佐野は今までの思いをあふれさせて大号泣！ 「ありさ～！！！！！」「やだ！！！！！」「ありさ～！！！！！ ごめん～！！！！！」と泣き叫ぶ彼に、吉田以外のメンバーは手を叩いて爆笑した。

吉田がプロ魂で笑いをこらえて歌いきると、佐野は「全然ふざけていたんだけど、気持ち入ってきちゃった」とポツリ。「すげ～良かったよお前。ありがとう！」「なんかスッキリした！」と晴れやかな表情で握手してきた佐野に、吉田は「芝居人すぎるわ！」と思わずツッコみ、メンバー全員と笑い合った。

M!LKメンバーはもちろん、ファンも大盛り上がり。X上には、「別の人の彼女になったよ、メロすぎて泣きそうになったんだけど佐野さんのうわわわゎあ～ありさ～で引っ込んだ笑」「さのくん失恋エチュードのとき柔太朗がずっと『ありさ良い人やったよな～』とか『おい、歌詞見ろよ』と画面見さすのほんまにおもろい」「さのじん失恋劇場の横でもぐもぐ食べている塩粼さん、いいオリメン」「素直な舜太君『だっせぇ！！！！』←ドストレートで草」といった声が寄せられた。

なお、M!LKのカラオケ映像は、彼らのABCテレビ初冠番組「M!LKじゃん！」2月3日深夜放送回で公開された。次週2月10日放送の同番組カラオケ企画後半では、“しおたろう”こと塩粼＆山中コンビが激レアデュエットを披露するほか、佐野が愛するM!LKに向けてあの名曲を熱唱する予定だ。

