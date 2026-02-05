「いい偏差値の学校に行く？それ昭和です」元教師が痛烈批判！合格しても地獄を見る「勘違い受験」
元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「【保護者必見】受験で成功する子と失敗する子の決定的な違い3選」を公開した。動画では、単に志望校に合格することだけをゴールとする従来の受験観に疑問を呈し、子供が将来的に幸せになるための「真の成功」とは何かについて、教育現場での実体験を交えて熱く語っている。
冒頭、すぎやま氏は「受験で成功するとはどういうことか」と問いかけ、「いい偏差値の高校や大学に行くこと」という回答に対し、「はい！！それ昭和です！！」と一刀両断した。合格しても入学後に「こんな学校行きたくなかった」と後悔するケースを挙げ、本人の適性や希望を無視した進学は「進路選択としては大失敗」だと指摘。たとえ高偏差値の大学に入っても、興味のない分野を学ぶ4年間は「地獄でしかない」とし、自分の希望する将来像とつながっているかが鍵だと定義した。
続けて、受験で成功する子と失敗する子の違いとして3つのポイントを挙げた。1つ目は「将来のことを考えているか」。失敗する子は偏差値や親の意向で選び、合格がゴールになりがちだが、成功する子は勉強を「自分を幸せにするためのチケット」と前向きに捉えているという。2つ目は「リサーチ力」。成功する子は実際に学校へ足を運び、肌感覚で確かめているのに対し、失敗する子は「家から近い」「制服が可愛い」といった安易な理由やネットの情報だけで決めてしまう傾向があると語った。
そして3つ目、最大の要因として挙げたのが「親のスタンス」だ。すぎやま氏は、親が自身の古い価値観や後悔を押し付け、「勉強しなさい」と強制することが失敗の元凶だと指摘。「勉強＝我慢、つらくてもやるべきだ、というふうに教えないでください」と強く訴え、成功する家庭では「親自身が勉強している」と解説。読書や資格取得など、大人が楽しんで学ぶ背中を見せることが、子供の「知的好奇心」というエンジンを育てると強調した。
動画の終盤で、すぎやま氏は現代の受験事情が変化していることに触れ、「親の価値観が昭和のままだと、お子さんは確実に損をする」と警鐘を鳴らした。子供の内発的なやる気を引き出すためには、親自身が情報のアップデートを行い、強制ではなく主体的に学ぶ姿勢を示すべきだと締めくくっている。
