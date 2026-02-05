この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド・QOOLANDの平井拓郎氏とHalo at 四畳半の白井將人氏が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」の動画に出演。UNISON SQUARE GARDENをはじめとする“1軍バンド”の神対応エピソードを明かした。



動画では、「1軍バンドの神対応」をテーマにトークが展開。白井氏は、高校時代から好きだったというUNISON SQUARE GARDENのライブ後、楽屋挨拶に訪れた際のエピソードを披露した。初対面にもかかわらず、ベースの田淵智也氏から「今度、ロッキン同じ日だよね？」と声をかけられたという。自身の出演スケジュールまで把握されていたことに、白井氏は「怖い、怖い、怖い！」と衝撃を受けたと振り返った。



さらにドラムの鈴木貴雄氏からも「今度、ワンマンツアーなんだっけ？」と尋ねられるなど、バンドの活動を詳細に知られていたことに「完璧すぎるだろうと思って」と感嘆。この出来事から、彼らがトップであり続ける理由を感じ取ったと語った。



一方、平井氏は自身の小説『さよなら、バンドアパート』が映画化される際のエピソードを告白。タイトルの使用許可を得るためthe band apartに直接挨拶に行くと、快諾されただけでなく、映画のために楽曲「Can't Remember」を録り直してくれるという予想外の展開になったことを明かした。この音源は映画でしか聴けない特別なものだという。



他にも、ストレイテナーのホリエアツシ氏が若手バンドの打ち上げに一人だけ残ってくれた話や、SUPER BEAVERの渋谷龍太氏の人柄など、トップバンドたちの知られざる一面が次々と語られた。彼らの振る舞いは、単に「いい人」という言葉だけでは片付けられない、後輩への愛情やシーン全体を考える懐の深さからくるものだと両氏は分析。こうした姿勢こそが、彼らが“1軍”であり続ける理由なのだろうと締めくくった。