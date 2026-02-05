36年ぶりに行われている真冬の選挙は、自由民主党が優勢という情勢調査が相次ぐなか、もしこのまま投開票日を終えたら、与党の枠組みが変わる可能性がある、と選挙と政治の取材を続けているライターの小川裕夫氏は言う。衆院選で与党に何が起きているのか、選挙後にはどんな変化が予想されるのか、小川氏がレポートする。

【写真】両手をグーにしてあげる！聴衆に応える高市早苗首相

2026年2月8日に投開票される第51回衆議院議員選挙は、自民党が圧勝するのではないかとの観測が強まっている。自民党は、維新と閣外協力で与党を形づくり、これまでも衆議院では過半数の議席を確保していた。今回の結果によっては衆議院で単独過半数となる見込みが強い。そうなると、選挙で民意を得たとして今後は他党の方針に忖度する機会は減るだろう。なかでも、与党として協力関係にある日本維新の会（維新）が、もっとも影響を受けることになりそうだ。

大阪府の全選挙区で自民VS維新

高市内閣の支持率は報道各社で少しずつ数字が異なるもの、発足後から一貫して、一律に高い。そうした人気を背景に衆議院の勢力図を塗り変えようという意図で解散、衆院選へ踏み出した。実際、1月19日に官邸で実施された記者会見で、高市首相は「与党の枠組みが自民・公明から自民・維新に変わったこと」を挙げて、国民に信を問うと説明した。

今回の選挙は解散から投開票日までは16日間しかなく、超短期決戦。2026年1月23日に高市早苗首相は通常国会の冒頭で衆議院の解散を表明し、慌ただしく選挙戦が始まった。

衆院選初日、高市首相と大阪府の吉村洋文知事、藤田文武共同代表が秋葉原駅前で揃って街頭演説を実施。自民党と維新のトップである3人が、同じ選挙カーに乗って揃って第一声をあげたことは両党の強固な関係性をアピールした。大阪府では府知事選の期間中で、その府知事選に吉村氏は立候補している。選挙機関中に東京で街宣するのは、異例中の異例だ。

秋葉原では友好関係を印象づけた両党だが、突然の解散だったことから小選挙区の候補者調整がつかなかった。そのため、各地で対決の構図になっている。大阪府内では全19小選挙区のうち18の選挙区で自民党と維新の公認候補が激突。唯一2区だけは公認候補による争いが起きていないものの、維新を離党して「自民党無所属の会」へ移った現職と維新の新人が覇を争っていることからも、実質的に大阪府は全選挙区で自民VS維新、与党どうしで争う構図となった。

同様の対決構図は、大阪府にとどまらない。兵庫県は大阪府に隣接することから、維新が強い地域といわれる。そんな兵庫県でも全12区のうち1区・3区・5区・6区・7区・8区・10区・11区・12区の計9選挙区で自民党候補と維新候補が激突。また、京都府では全6選挙区のうち1区・2区・3区で、滋賀県では全3区すべてで対決となった。

極めつけは、福岡11区だ。同区で自民党は元総務大臣の武田良太氏を擁立。中道・維新の候補者など5人が立つ乱戦となった。武田氏は長年にわたって連立関係にあった公明党に謝意を示しつつ、武田陣営は選挙戦で「小選挙区は武田、比例は中道」と呼びかけて一定の配慮を見せる。

高市首相は1月19日の記者会見で、衆院選を「自民・維新を選ぶか、それとも野党を選ぶかの政権選択」としたが、与党候補どうしが小選挙区で覇を争っている状況では、それが政権選択の選挙といえるのか？ といった疑問も生じかねない。与党支持者にとっては混乱するばかりだろう。

高市自民党は高い支持率を背景に選挙戦を押し切り、自民党・維新の与党勝利を手中にするつもりだ。しかし、勝利という結果で満足するのは自民党だけだろう。むしろ、今回の自民党が大勝するという事前予測は維新との連立を維持するのか解消して自民単独でいくかといった問題の火種になる。

衆議院定数削減はどうなる

今回の選挙で自民党単独で衆議院は過半数の議席を有したとしても、参議院では過半数に満たない。そのため、引き続き他党との協力は不可欠になる。とはいえ、そのパートナーが維新である必要はない。国民民主党や参政党といった高市内閣に協力的な政党は他にもあるからだ。

高市内閣の発足に際して、維新は閣外協力の条件として衆議院の定数削減を求めた。これは自民党内でも反発が強く、解散で廃案になった。また、維新が旗印としてきた企業・団体献金の禁止は、閣外協力を結ぶ際に取り下げた。高市自民党は企業・団体献金の禁止を軽々に飲めない。つまり、維新の要求はことごとく受け入れてもらえなくなるのだ。

選挙初日の光景を踏まえると即座に閣外協力を解消することは考えづらいが、衆院選で大勝すれば維新の要求を断れる態勢は整う。維新が要求を突きつけても、自民党は強気に断れる。

選挙戦初日の秋葉原駅前で、維新の吉村洋文代表は「維新が自民党のアクセル役になって、高市内閣の政策を前に進める」と宣言。こうした言動から、永田町関係者は「維新は第2自民党」と揶揄する向きもある。そうした声に対して、吉村・藤田両氏は意に介さない。

長らく連立を組んでいた公明党は、自民党のブレーキ役であることを公言しながら政権運営を支えていた。維新は公明党とは真反対の立場から政権を支えようと、懸命に高市首相との距離の近さをアピールする。

ようやく与党という立場を得た維新にとって、連立相手を組み替えられて野党に転じることは避けたいという思惑があることは間違いない。そうした弱みもあって、高市自民党には強い要求ができなくなることは必至だ。