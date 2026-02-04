「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が3日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「200万円払ってくれる方、いませんか…？」と異例の募集をした。

「林は毎日、200万円生活を心がけています。つまり月間5000万ぐらいのお金を使っています」と、毎日のように飲み会で払い続けているという林氏。そこで知人から「林さんの夜のお会計をできる権利を販売したら、購入する人たくさんいると思いますよ！」「だって、林さんの顧問先とか、インフルエンサーとかと飲めるかもしれないんですよね？」と提案され、募集を決めたという。

「もし、誰かが一緒に飲む代わりに、1日分のお会計を負担してくれたら…めちゃくちゃ助かります。いつもなら林がすべて支払っているので、林が凄いみたいな顔をしてしまっていますが、林に一晩ついてきてくれて、お会計までしてくれる方がいたら、その日は、一緒に飲んでいる凄い人たちなどにも、『この人が今日は払ってくれるんだよ！林の救世主なんだよ！』ってアピールしちゃいます！」

「安心してください^ ^ 1日200万予算なので、どれだけハメを外すことがあっても、それで収まります＼(^o^)／林と夜から飲んで、１日200万円。払ってくれる方、いませんか…？」とし「林と面識がある人はOK。ないひとは秘書とのzoom面談を経てお申し込みになります」と注意をつづっていた。