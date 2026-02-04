　4日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.0％減の3054億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.7％減の1780億円だった。

　個別では高配当成長　日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 <1494> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ＮＥＸＴ　野村日本株高配当 <1577> 、ｉシェアーズ　米国高配当株　ＥＴＦ <2013> など26銘柄が新高値。ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> 、ラグジュアリー厳選１０　欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> が9.62％高、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が7.46％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が6.89％高、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> が5.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　貴金属バスケット <1676> が5.33％高と大幅な上昇。

　一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　レバレッジ <2869> は4.32％安、グローバルＸ　ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> は4.27％安、グローバルＸ　デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> は4.08％安、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> は3.92％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　半導体 <346A> は3.38％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が329円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1181億5100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1211億3500万円で、やや下回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が148億8100万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が123億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億1000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が60億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億5400万円の売買代金となった。

