4日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.0％減の3054億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.7％減の1780億円だった。



個別では高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> など26銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が9.62％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が7.46％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が6.89％高、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> が5.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が5.33％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は4.32％安、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> は4.27％安、グローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> は4.08％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は3.92％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は3.38％安と大幅に下落した。



日経平均株価が329円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1181億5100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1211億3500万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が148億8100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が123億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億1000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が60億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億5400万円の売買代金となった。



株探ニュース

