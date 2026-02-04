3日に放送されたTBS系「ラヴィット！」に、引退を表明したプロ野球選手がサプライズ登場。お茶の間を驚かせた。

放送では司会の麒麟・川島明、田村真子アナウンサーの誕生日が祝われた。ビビる大木による「大木劇団 第17回公演 川島明主演『古畑任三郎』」と題された企画の中のこと。寸劇で古畑任三郎役になった川島が、事件現場で対面したのは澤村拓一氏。昨季までプロ野球・ロッテに所属。日米通算549試合に登板した剛腕で、1月に現役引退を表明したばかりだ。

まさかの容疑者役で登場し、川島は思わず目を丸くして噴き出す。「とんでもない人だ。とんでもない人が来た。こんな形で会いたくなかった。何で私の大好きなピッチャーが来ているんだ」「一人だけ胸板が違う」などと話し、スタジオは笑いに包まれていた。その後には武豊まで登場した。

X上の視聴者も騒然。「朝からとんでもない事させるなぁw」「え、まってまってなんで澤村いるのww」「唐突に澤村拓一と武豊出てきてウケてる」「キャスティングどうなってるんだよwww」「胸板が違う澤村wwwwww」「面白すぎじゃん（笑）」「容疑者候補で急に澤村出てきて横転」「そらコーヒー吹き出しますよなんそれ！！」などと反響が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）