飼い主さんに撫でられていた猫ちゃんのうっとりとした表情が可愛すぎると話題に。撫でてもらっていた余韻に浸る猫ちゃんの姿には、「いやーかわいっ…かわい」「『あれ？終わった？』みたいな表情が可愛い」と絶賛の声が寄せられることとなりました。投稿は36万再生を突破し、投稿を見た人に癒やしを届けています。

【動画：頭をなでられて『うっとりとした表情の猫』→手が離れると……可愛すぎる瞬間】

飼い主さんに頭を撫でられてうっとり♡

飼い主さんに撫でられてうっとりとする猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『猫は万病に効く』。この日、キジトラ猫ちゃんは飼い主さんに撫でられて至福のひとときを過ごしていたのだそう。飼い主さんが猫ちゃんの頭を優しく撫でてあげると、目を細めてうっとりとした表情を浮かべていたといいます。

飼い主さんが撫でやすいように耳をペタンと倒し、完全にリラックス状態。そんな猫ちゃんの無防備な姿に、こちらまで癒やされてしまいます。

飼い主さんが手を離してみると…

そうして飼い主さんに撫でてもらい、幸せいっぱいの時間を過ごしていた猫ちゃん。そして飼い主さんが手を離したところ、さらにキュンとしてしまう姿を見せてくれたのだとか。

飼い主さんが撫でている手をそっと猫ちゃんの頭から離してみると…猫ちゃんはお口をもぐもぐと動かし、そっと目を開き始めたそう！

その後、しばらく宙に視線を向けて撫でてもらった余韻に浸る猫ちゃん。その姿に、こちらまでほっこりしてしまいます。

こんなに幸せそうな姿を見せてくれたら、猫ちゃんが満足するまで撫でる手を止められなくなってしまいそうです。

ギターにされた時には…

そうして飼い主さんのなでなでに幸せそうな表情を浮かべていた猫ちゃん。別の日には、ギター代わりにほっぺを指先で撫でられていたそう。

ギター代わりにされた猫ちゃんは、いったいどんな反応をするのかとその光景を覗いてみると…猫ちゃんは満足そうに目を細めて、穏やかな顔をしていたそう。どうやら、飼い主さんに撫でてもらえるなら、頭でもほっぺでも嬉しいようです。

そんな猫ちゃんの幸せそうな姿が、投稿を見ていた人に癒やしを届けることに。たくさんの人から絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

飼い主さんに頭を撫でられて余韻に浸る猫ちゃんの光景には、「耳ひょこってなるの可愛い」「イケメンですね」とコメントが寄せられることに。猫ちゃんの幸せそうな姿が、見た人にも同じ気持ちを届けてくれています。

Instagramアカウント『猫は万病に効く』では、そんな癒やし溢れる猫ちゃんと飼い主さんの日々の光景が投稿されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫は万病に効く」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。