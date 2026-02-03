2月25日、4人組アイドルグループ・Aぇ! groupのセカンドアルバム『Runway』が発売される。収録曲『Can’t Stop Lovin’』のミュージックビデオ（MV）が先行公開され、メンバーを恋人目線で楽しめる“デート風”の演出が注目を集めている。

「MVでは、末澤誠也さんがカフェデート、正門良規さんが観光地や旅館での外出、佐野晶哉さんが電車で海沿いをめぐるデート、小島健さんがドライブキャンプと、メンバーごとに異なるシチュエーションが描かれています。疑似恋愛を前面に押し出した構成に、ファンからは《良すぎて寿命が100年延びた》といった好意的な声があがっています」（芸能ジャーナリスト）

一方で、Xでは、

《なんかキンプリにもこんなMVなかった？》

《かっこいいけど、数年前に見た気がする》

といった、既視感を指摘する意見も少なくない。比較対象として名前があがっているのが、King ＆ Prince（キンプリ）が2022年にリリースしたシングル『Lovin’ You』だ。

「当時5人体制だったキンプリが、メンバーそれぞれとの“デート体験”をテーマにしたMVは、大きな話題を呼び、現在も5400万回を超える高い再生回数を記録しています。デートのシチュエーションが重なっている点や、さらに楽曲タイトルに『Lovin’』が含まれている点も、印象が重なった理由のひとつとみられます」（レコード会社関係者）

こうした背景について、前出のレコード会社関係者は次のように指摘する。

「Aぇ! groupとキンプリはいずれもSTARTO ENTERTAINMENT所属ですが、音楽作品は同じユニバーサル ミュージックの所属です。同一レーベルの場合、映像表現やプロモーションの方向性が近づくことは珍しくありません。しかし、ファンは推しのグループを含め、ほかのグループの過去作品までよく把握しているため、既視感を与えない工夫がより重要になります」

Aぇ! groupは2024年5月15日にシングル『《A》BEGINNING』でデビューを果たしたが、近年、災難が続いているという。

「デビュー前の2023年12月には、福本大晴さんが契約解除により脱退し、さらに2025年10月には、草間リチャード敬太さんが公然わいせつの疑いで逮捕され、釈放後に略式起訴となり、同年11月20日付でグループを離れています。体制変更を経た中でのアルバムリリースとなるだけに、グループとしての方向性にも注目が集まっている状況です」（前出・レコード会社関係者）

Aぇ! groupが今後どのような個性を打ち出していくのか、その展開が“おそまつ”にならないことを願いたい。