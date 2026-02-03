モデルの亜希（56）が2日、Instagramのストーリーズを更新。プロ野球選手として活躍した元夫・清原和博さん（58）の最新ショットとともに、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された“あの日”を振り返った。

23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。これまでInstagramで、清原さんのトークショーに現場マネージャーとして帯同した際の様子や、息子たちからサプライズで誕生日を祝ってもらう姿など、日常を発信してきた。

2026年2月2日のストーリーズでは、清原さんの最新ショットを公開するとともに、2016年2月2日、清原さんが覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてから10年が経ったことを明かし、「10年前のあの日。何1つ忘れることのないあの日。祝う事ではないけれど、節目として祝ってみました。またきょうから10年頑張ると目標を立てた清原さん。たくさんの方々に支えられて今があります。現場マネージャーが代わりにお礼申し上げます。感謝」とつづった。

この投稿にネット上では「ずっと支え続ける亜希さんステキですね」「お二人の幸せをファンとして心からお祈りいたします」などのコメントvが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）