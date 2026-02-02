ラーメンチェーン「どうとんぼり神座」が、とんでもない再現度のメニューを投入します。

2月25日スタートの、テレビアニメ「呪術廻戦」とのコラボレーション企画で登場するのは、特級呪物「宿儺の指」をチャーシューで再現してしまった「宿儺の指チャーシュー」（1000円〜）です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

このメニューは、神座史上最大規模とされる今回のコラボを象徴する存在で、御堂筋店（大阪）とアトレ恵比寿店（東京）の2店舗限定、数量限定での取り扱い。コラボ全体期間の2月25日〜5月20日を通して販売されます。

一見すると、インパクト重視のネタ枠かと思いきや、味や食感もしっかりこだわって開発されています。チャーシューは神座のラーメンに合う醤油ベースのタレに漬け込まれており、あえて軟骨を使用することでゴリゴリとした食感を表現。

指の形状にも徹底的にこだわり、「完全再現」「究極の本物感」をうたうだけあり、ひと目で“宿儺の指”と分かる仕上がりです。食べ物でありながら、少し躊躇してしまいそうなビジュアルは、写真映えという意味でも強烈。

今回のコラボでは、この2店舗限定の「指チャーシュー」とは別に、アニメ第3期「死滅回游」に登場するキャラクターたちをイメージした「全店舗対象」のオリジナルメニューも順次登場します。

第1弾コラボメニューは、2月25日〜3月24日の期間登場。トマトベースのスープが特徴の「虎杖悠仁の逕庭拳ラーメン」（1810円〜）と、ピリ辛のヤンニョムソースと糸唐辛子を添えた「脹相の赫鱗からあげ」（620円〜）の2品です。

第2弾は3月25日〜4月22日の期間行われ、「伏黒恵の嵌合暗翳庭担々麺」（1810円〜）と、「秤金次の熱を愛する炒飯」（800円〜）が登場予定。第3弾は4月23日〜5月20日に行われ、「乙骨憂太の純愛・白ラーメン」（1860円〜）、「パンダ餃子」（500円〜）が登場する予定です。

さらに、御堂筋店とアトレ恵比寿店では、描き下ろしイラストやミニキャラを使った特別な店内装飾も実施されます。キャラクターに囲まれながら、「指チャーシュー」やコラボラーメンが食べられるという、作品ファンにとってはなかなかに濃い体験が用意されています。

他にも、一部店舗やECサイトを通じて、コラボ限定グッズの販売や、ノベルティ配布も行われる予定です。

（c） 芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026020205.html