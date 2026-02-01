声優の小野賢章さん（36）が1月31日、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開記念舞台挨拶に登場。作品の反応に関するトークで会場を盛り上げました。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（公開中、配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹）は、2021年6月に第1章が劇場公開され、ハードな戦闘演出やキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』シリーズの約5年ぶりとなる最新作です。

反地球連邦政府運動『マフティー』のリーダーであるハサウェイ・ノアが、不思議な力を持つ少女のギギ・アンダルシアと、対峙（たいじ）する地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐と出会い、3人の運命が交錯するヒューマンドラマが描かれます。

■小野賢章、自身の演じたキャラクターへの感想に困惑？

小野さんは、主人公であるハサウェイ・ノアの声を担当。公開を迎え、「僕もすごく楽しみにしていたんですけど、やっぱり反応がすごく気になるポイント。最速上映の“今から始まるんだ”っていうところから、ずっと『閃光のハサウェイ』のハッシュタグをひたすらこの2日間見ていました」と、鑑賞した人たちの感想をリサーチしていたことを明かしました。

司会者からその成果を聞かれた小野さんは、「あのですね…難しいんですけど…」と言いづらそうにしながら、「“ハサウェイは病院に行ったほうがいい”っていうのがいっぱい書かれていました」と、演じたキャラクターの精神状態についての反応が多かったことを明かすと、客席から大きな拍手が起こりました。

司会者が「それだけハサウェイの内面を生々しく描いた作品ということですよね」とフォローすると、小野さんは「そうです」とつぶやき、多くの感想が上がっていたことに「ホッとした気持ちになりました」と語っていました。