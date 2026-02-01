今回は、イケメン社員がぶりっこ女子社員を黙らせたエピソードを紹介します。

仕事のやる気ゼロの女子社員に…

「新入社員のぶりっこ女子・Sさんの指導係になった私。Sさんは仕事のやる気ゼロで、男性社員とおしゃべりしてばかり。ただ会社のお偉いさんたちはSさんに甘く、そのせいかSさんも調子に乗って、さらに仕事をしないという悪循環です。

そんな中、潮田さんという仕事ができるイケメン社員だけは、Sさんに対し塩対応で、毅然とした態度をとっていました。

そしてある日、Sさんは会社をずる休みし、潮田さんから頼まれた仕事をやらず、そのせいで私がその仕事をやるはめに……。それを知った潮田さんはカチンときたようで、Sさんに『会社は遊ぶ場所じゃないよ？』『自分からやると言ったのに、投げ出さないでほしい』と冷静に注意しました。しかしSさんは『しょうがないじゃない？』と逆ギレし、大泣き。その後は黙り込んでいました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ Sさんは、普段から会社のお偉いさんたちに甘やかされていたそうですが、それもかなり問題がありますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。