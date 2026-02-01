フィリピン中部セブ島沖に浮かぶカオハガン島＝2025年11月（共同）

1990年代にフィリピン中部セブ島沖の小さな島カオハガンが舞台のエッセー「何もなくて豊かな島」がベストセラーになった。著者は崎山克彦さん（90）。1987年に約1千万円で島を購入し、島民と共に生きる生活をつづった。崎山さんが帰国した後も「美しい自然と人々の暮らしを守りたい」と、2人の日本人女性が宿泊施設など島の運営を続けている。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

宿泊施設「カオハガンハウス」。エラミル嘉恵さん（41）と杉浦佑子さん（37）が事務室を慌ただしく出入りしていた。時折、2人の子どもたちが「お母さん」と声を張り上げてのぞきに来る。

神戸市の雑貨店員だったエラミルさんは「島の名物のキルトに魅せられ」、京都大の学生だった杉浦さんは「就活中に訪れて価値観が変わり」、それぞれ2010年代半ばに移住した。どちらも島の男性と結ばれ家庭を持っている。

島は東京ドームと同程度の広さ。観光業で経済を支え、医療や教育の体制も整備する―。カリスマとして島を運営、島民の尊敬を集めた崎山さんは高齢になり、新型コロナウイルス禍をきっかけに島を離れた。心細さはあるという杉浦さんだが「人々の生活をしっかり支援していくのが崎山さんへの最大の恩返し」と話す。

最近、新しい仲間が加わった。興津篤さん（60）、さえりさん（54）夫妻は2025年10月に移住し、宿泊施設のスタッフとして働き始めた。新婚旅行で訪れたカオハガンに魅了され、その後繰り返し滞在するように。会社勤めだった篤さんの定年を機に移住を決断した。「夫婦で納得がいくまで、新たな人生に挑んでいきたい」と篤さん。

島の生活はいつの時代も時間がゆっくりと流れていく。エラミルさんは「子どもたちのふるさとでもあるこの場所を、私たちらしい形でもり立てていきたい」と話している。

事務室で資料に目を通すエラミル嘉恵さん＝2025年11月、フィリピン・カオハガン島（共同）

息子を抱き上げる杉浦佑子さん＝2025年11月、フィリピン・カオハガン島（共同）