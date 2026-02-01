ローソク足に刻まれた「相場の体温」の読み方

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

相場の「体温」を映し出す魔法の杖

「赤」の灯火が示す、買い手たちの勢力図

僕は画面を食い入るように見つめた。

「たとえば、この赤いローソク足。これは『陽線』や。始値より終値のほうが高かった場合、つまり“上がった”ときに、この色になる」

「青」の沈黙と、実体の太さに刻まれた売買の証拠

「これに対して」とシゲルさんは隣の青のローソク足を指さす。

「こっちは『陰線』。始値より終値が低い、つまり“下がった”ときやな。四角い部分のことを『胴体』とか『実体』とか呼ぶんやけど、これが大きいほど、陽線なら“よく買われた”、陰線なら“よく売られた”という証拠や」

【解説】「実体」の大きさから読み解く相場のエネルギー

シゲルさんの解説にある「ローソク足」は、まさに投資家たちが市場で繰り広げるドラマを可視化したものです。ここからは、個人投資家がこの基礎知識をどう武器に変えていくべきか、その学びのポイントを整理してみましょう。

シゲルさんの解説にある通り、ローソク足の「胴体（実体）」の長さは、その時間内における勢いの強さをダイレクトに表しています。

「長さ」に注目することでわかること

実体が長ければ長いほど、買い手と売り手のどちらか一方が圧倒的に優勢だったことを意味します。例えば、長い陽線が出現したときは「多少高くても買いたい」という買いの熱狂があり、逆に長い陰線は「安く売ってでも手放したい」という売りの圧力が市場を支配していた証拠です。

まずはこの「長さ」に注目することで、今の相場にどれほどの馬力があるのかを推し測ることができます。

初心者のうちは、つい「赤は上昇、青は下落」という色の違いだけに注目してしまいがちです。しかし、個人投資家として一歩先へ進むためには、その色の背後にある「ドラマ」を想像することが欠かせません。

わずかな値動きの変化にも、誰かの「利益を確定したい」という願いや「これ以上損をしたくない」という葛藤が刻まれています。ローソク足を見ることは、世界中の投資家たちがリアルタイムで行っている心理戦を観察することに他なりません。

「過去の動き」が「未来の予測」へつながる理由

まずはチャートを開き、実体の大きなローソク足を探してみてください。その大きな動きの後に、株価がどう動いたかを遡って観察するだけでも、相場のリズムを掴む良い訓練になります。

ローソク足一本から読み取れる情報を増やすことが、“株のいちばんオモロいとこ”を知り、根拠を持って注文を出せるようになるための第一歩となるはずです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。