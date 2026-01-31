犬が股間のニオイを嗅いでくる心理3選

愛犬やよその犬に股間のニオイを嗅がれると、「よりによって、どうしてそこ？！」と思いますよね。体の他の部位でもよさそうなものですが、あえて股間のニオイを嗅いでくるのには、きちんと理由があります。ここでは、犬が股間のニオイを嗅いでくる心理を3つご紹介します。

1.情報収集をしたい

犬の嗅覚は人間の1000～1億倍も優れていると言われており、人間には分からない微かなニオイも感じ取ることができます。人間は外部の情報の多くを視覚から得ていますが、犬は嗅覚から得ています。

犬同士が出会った際にお互いのお尻のニオイを嗅ぎ合うのは、犬流の挨拶です。犬は肛門腺から出る分泌物のニオイを嗅ぎ、相手の情報を読み取っていますが、人間に対してもこれと同じ感覚で股間のニオイを嗅ぐことがあります。

人間には肛門腺がありませんが、代わりに犬は「アポクリン腺」という汗腺から出る特有のニオイを嗅ぎ、性別や感情、健康状態など、さまざまな情報を得ることができます。人間のアポクリン腺は主に脇の下や生殖器周辺に分布しており、生殖器周辺は犬の鼻に届きやすい位置にあるため、股間のニオイを嗅ぐのです。

犬が人間の股間のニオイを嗅ぐのは、情報収集するためであることが多く、相手のことをよく知ろうとするあまり、しつこく嗅いでしまうことも少なくありません。

2.変化を感じている

性ホルモンはアポクリン腺を刺激するため、ホルモンバランスの状態によって汗のニオイに変化が生じます。犬はこの変化に敏感に反応し、股間のニオイを嗅ぐことがあります。

例えば、生理や妊娠などによって飼い主さんのホルモンバランスが変化すると、普段より汗のニオイが強まることがあります。犬はそのニオイが気になり、股間を嗅ぐのです。

また、人間は体調の変化によっても汗のニオイが変わることがありますが、犬の嗅覚はこれも感じ取ることができます。

このように、犬は飼い主さんのホルモンバランスや体調の変化をニオイで感じ取り、「いつもとニオイが違うぞ」と気になって、股間を執拗に嗅ぐことがあるのです。

3.注目を引きたい

愛犬が股間のニオイを嗅いできたとき、飼い主さんはつい「やめてー！」と大きな声を出したり、慌てて逃げ回ったりしてしまいがちです。しかし、飼い主さんのこうした反応を、犬は「喜んでいる」「遊んでくれている」と勘違いしてしまうことがあります。

そうなると、飼い主さんの注目を引くために、股間を嗅ぐ行動を繰り返すようになります。つまり、犬が「飼い主さんの股間を嗅ぐ＝注目してもらえる」と間違った学習をしてしまうのです。

愛犬に股間のニオイを嗅ぐのを止めてほしいときの対処法は？

愛犬に悪意はないと分かっていても、股間のニオイをクンクン嗅がれるのは、やはり恥ずかしかったり、気まずかったりするものです。また、愛犬が来客や散歩中に出会う他人に対して同じ行動を取ってしまうと、相手に不快感を与えてしまう可能性もあります。

では、愛犬に股間のニオイを嗅ぐのを止めてほしいときは、どのように対応すればよいのでしょうか？ここからは、具体的な対処法をご紹介します。

1.「オスワリ」や「マテ」の指示を出す

犬が人間の股間のニオイを嗅ぐのは本能的な行動であるため、叱って無理に止めさせようとすると、なかなか通じません。また、大声で騒いだり逃げたりすると、「喜んでいる」と犬が勘違いして、股間を嗅ぐ行動が助長される可能性があります。

そこで有効なのが、愛犬が人間の股間に鼻を近づけようとした瞬間に、「オスワリ」や「マテ」の指示を出し、意識を別の行動にそらすことです。指示に従えたら、しっかり褒めてあげてください。

2.物理的に距離を取る

来客時や散歩中に、愛犬が他人の股間のニオイを嗅ぐのを止めさせるには、物理的に距離を取るのが最も確実です。

来客時はあらかじめ愛犬をクレートなどのハウスに入れておくか、別室に移動させておくとよいでしょう。散歩中はリードを短めに持って、他人に近づきすぎないようにコントロールすることで、股間のニオイ嗅ぎを回避することができます。

3.手のニオイを嗅がせる

愛犬が股間のニオイを嗅いできそうになったら、代わりに手のニオイを嗅がせるのも一つの方法です。犬は人の手からもさまざまな情報を得ることができるため、股間のニオイを嗅がなくても、手のニオイを嗅ぐだけで満足してくれる可能性があります。

もし相手が初対面の場合は、愛犬に恐怖心を与えないように、軽く握った手の甲を低い位置からゆっくりと差し出してもらうようにしましょう。

まとめ

犬が股間のニオイを嗅いでくるのには、情報収集をしたかったり、変化を感じていたり、注目を引きたかったりと、犬なりのきちんとした理由があります。こうした理由があることを理解すると、愛犬が股間を嗅いでくる行動への見方が少し変わるかもしれません。

とはいえ、やはり止めてほしいと思うこともあるでしょう。そんなときは、今回ご紹介した対処法をぜひ実践してみてください。愛犬の気持ちに寄り添いながら、望ましい行動へ導いてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)