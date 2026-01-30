この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

現役配達員が明かす「ピーク外の方が稼げる？」Uber Eatsとロケットナウを自転車で稼働した末路

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ピーク外の方が稼げる？"高額フラットレート"に釣られて稼働した結果【自転車配達員】」と題した動画を公開。フードデリバリー業界で提示されるピーク時間外の高額な固定給（フラットレート）は本当に稼げるのか、実際に稼働して検証した。



動画の冒頭でレクター氏は、今回検証するきっかけとして、ピークタイム（午後5時～8時）より、その後の時間帯（午後8時～11時）の方が1時間あたり200円も高い「2250円のフラットレート」が提示されていたことを挙げる。「金額が高いということは稼げるのではないか？」という疑問から、午後8時から横浜市港北区の綱島駅周辺で稼働を開始した。



稼働序盤は、並行してオンラインにしていた別サービス「ロケットナウ」の注文が好調に入り、順調に配達をこなしていく。しかし、今回の主目的であるUber Eatsのフラットレートは沈黙を続け、「マジで鳴らないですからね、フラットレート」と漏らす場面も。結局、フラットレートの時間内にUber Eatsの注文は一件も入らず、稼働はロケットナウのミッション達成が中心となった。



約2時間半の稼働を終え、最終的な売上は5,708円、時給換算で2,283円という高額な結果となった。レクター氏は「ミッション報酬が手に入ればドカンと行く」と述べ、この結果はロケットナウのミッションボーナスによるものが大きいと分析。結論として「Uber Eatsの高額フラットレートに釣られてもあまり美味しくはない」と語り、一つのサービスの高時給だけに頼る危険性を指摘した。