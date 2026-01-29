MOTTERU（モッテル）は、AC充電器とケーブルが一緒になったコンセント一体型のACモバイルバッテリー（MOT-MBAC10002-EC）を、2026年1月27日（火）よりオンラインショップ含むECモールで販売開始しました。直販価格は6640円（税込）。

コンセント一体型モバイルバッテリー（ペールアイリス、アーモンドミルク）

記事のポイント 室内でも外出先でも使えるAC充電器一体型のモバイルバッテリー。ケーブルを内蔵しているので、うっかりケーブルを忘れて充電できない……といったことを防ぎます。2台同時充電もできるので、スマホだけでなくワイヤレスイヤホンなども一緒に充電したいという方にピッタリ。

本製品は、AC充電器に充電ケーブル（USB-C）が一体型になったモバイルバッテリーです。折りたたみ式プラグがついているのでコンセントに挿してハイパワーAC充電器として、外出時にはモバイルバッテリーとして使用可能。室内でも外出先でも、1台でスマートフォンなどの充電が行えます。

コンセントからでも内蔵バッテリーからでも、どちらで使用しても最大30Wの急速充電が可能。ケーブル一体型なので、充電ケーブルの持ち運びは不要です。

USB-Cポートも備えているので、2台同時充電も可能。また、ACコンセント接続時は、スマホもモバイルバッテリー本体にも同時に充電が行えます。

内蔵バッテリー容量は10000mAh。バッテリー残量を数値で表示するので、いざというときにも安心です。

過電流や過放電を防ぐ多重保護システムを備えているので、安心して使用できます。

本体カラーはペールアイリス、アーモンドミルク、エアリーホワイト（3月発売予定）の3色。

MOTTERU コンセント一体型モバイルバッテリー（MOT-MBAC10002-EC） 発売日：2026年1月27日 実売価格：6640円（税込）

