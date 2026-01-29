この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「倒産しない黒字経営者の考え方を徹底解説！動画を見てすぐに行動していきましょう！」と題した動画を公開。動画では、“倒産させないプロ”である市ノ澤翔氏が、税理士事務所の廃業が急増している問題を取り上げ、その背景にある構造的な要因と、これからの時代に経営者や税理士がどうあるべきかを解説した。



帝国データバンクの調査によると、税理士事務所の倒産・廃業件数は2022年度の30件に対し、2023年度は81件と約170%も増加しているという。市ノ澤氏は、この急増の背景にある最大の原因は「高齢化」だと指摘。「この業界の平均年齢は60歳を超えている」「60代でも若手と言われる世界」と述べ、業界全体の構造的な問題を明らかにした。後継者不足に加え、インボイス制度や電子帳簿保存法といった新しい制度への対応が困難になり、事業継続を断念するケースが増えていると分析する。



さらに、価格競争の激化も廃業の一因だと語る。「ワンコイン税理士」といった極端な低価格サービスが登場する中で、従来の事務作業代行だけでは生き残りが難しいのが現状だ。市ノ澤氏は、これからの税理士は単なる事務処理屋ではなく、「お客様に本質的に役に立つ仕事」を提供する必要があると主張。業績アップや資金繰り改善といった経営に踏み込んだ付加価値こそが、AIにも代替されない領域だと提言した。



最後に市ノ澤氏は、経営者側の税理士の選び方にも言及。「価格で選ぶのは1番ダメ」と断言し、「サービス業の基本は安かろう悪かろう」だと警鐘を鳴らす。安易な選択が会社の命取りになりかねないとし、社長自身が数字を学び、丸投げ状態を脱却することの重要性を訴え、動画を締めくくった。