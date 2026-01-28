この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏がテレビ離れの現実を語る！『国民からの批判が止まらない…誰にも必要とされなくなったNHKの悲惨すぎる現状について解説します。』

脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネルで『国民からの批判が止まらない…誰にも必要とされなくなったNHKの悲惨すぎる現状について解説します。』と題した動画を公開した。本動画では、NHKが社運をかけて展開した新たなインターネットサービスを取り上げ、NHKが直面している厳しい現実を整理している。



動画冒頭で菅原氏が切り込むのは、NHKがテレビ中心からネット重視へと舵を切る中で開始した「NHK ONE」の現状である。放送法改正を背景に始まったこの取り組みは、NHKにとって大きな転換点だったが、菅原氏は「そもそも知られていない」という事実を重く見ている。意欲的な位置づけとは裏腹に、国民の関心がほとんど向いていない点が、象徴的な問題だと語る。



さらに菅原氏は、従来のネット配信サービスからの移行過程にも触れ、登録者が大きく減少した流れを指摘する。背景には、サービス内容以前に「NHKそのものへの無関心」が広がっている現実があるという。テレビを見ない、あるいは所有しない世帯が増え、情報取得の中心が完全にネットへ移行した今、NHKの動向自体に興味を持たれなくなっている構造を示した。



この無関心は、受信料を巡る状況にも直結している。菅原氏は、受信料を支払わない層が拡大している点に触れ、長年安定してきた収入基盤が揺らいでいると説明する。受信料の見直しも重なり、収入減少が進んだ結果、NHKは赤字に転落した。かつては考えにくかった状況だが、菅原氏はこれを「時代変化への対応の遅れが一気に表面化した結果」だと位置づけている。



動画の中盤では、強制的な受信料徴収への反発や、ネットや民放で代替可能になったニュース・災害・選挙報道の現状にも言及される。公共性を理由に掲げてきたNHKの役割が、技術進化によって相対化されている点を冷静に整理し、かつての優位性が失われていることを示唆する。



最終的に菅原氏は、NHKが今後生き残るためには、組織や事業規模を見直し、本当に国が発信すべき情報に特化する以外に道はないと述べる。その指摘は感情論ではなく、数字と構造を踏まえたものとして提示されており、動画全体を通じて一貫した問題意識が貫かれている。公共放送の役割やNHKの将来像を冷静に考えたい視聴者にとって、現状整理の材料となる内容である。