「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役などで知られる声優、俳優の塩屋浩三（しおや・こうぞう）さんが1月20日に脳出血のため死去した。71歳。所属事務所の「青二プロダクション」が28日、発表した。訃報を受け、声優仲間から悲しみの声が相次いだ。

「タイムパトロール隊オタスケマン」星野ヒカル・オタスケマン1号役などで知られる声優の水島裕は自身のXに「早すぎますよ、お兄ちゃん。本当に早すぎる。皆んなに好かれたお兄ちゃんの穏やかな笑顔が目に浮かびます。心からご冥福をお祈りいたします」と悲痛な思いを記した。

「忍たま乱太郎」で共演した声優の井口祐一も自身のXで「おかしら…早過ぎます…大先輩の妙技を間近で聴けて、水軍の一員としてご一緒できて大変光栄でした。ご冥福をお祈りします」としのんだ。

「ふたりはプリキュア」で共演し、キュアブラックを演じた本名陽子は「突然の悲報を耳にし、哀しみでいっぱいです。塩屋浩三さんとは、何度か作品で共演させていただきました。何といっても忘れられないのが、ふたりはプリキュアの校長先生役です。優しいお声が今も響いています…。ご冥福をお祈りいたします」と追悼。

アニメ「銀牙 流れ星 銀」などで共演した山田栄子も「おにいちゃん…おにいちゃんの訃報が、事務所から届きました。ショックです…いつもニコニコして、みんなに、“おにいちゃん”って呼ばれ、皆から好かれていた、浩三おにいちゃん…早すぎます！まだ、御冥福を祈るなんて出来ない…あの笑顔に会いたいです…

合掌……」と悲痛な思いをつづった。

同じく共演歴があるかないみかも「塩屋浩三さん、お兄ちゃん！デビューからずっと優しくしてもらいました。いっぱい飲みましたね。いつも笑顔で優しかったお兄ちゃん。寂しいよ。また会える日まで。ご冥福をお祈りします。。。」としのんだ。

塩屋さんは1955年生まれ、鹿児島県出身。小学5年生の時に「劇団ひまわり」入り。テレビドラマ「悪魔くん」などに出演した。劇団を中学生で退団。一度は芝居から離れたが、高校卒業後に再び芝居の道へ。太陽プロモーション、青年座養成所を経て、青二プロダクションに所属した。

声優としては「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ、「忍たま乱太郎」の第三協栄丸、「ワールドトリガー」の鬼怒田本吉などを演じた。独特の声質でコミカルな役から重厚なキャラクターまで幅広く活躍した。弟は声優の塩屋翼。