東京メトロにて「ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を開催！東京メトロの対象5駅を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めた方に、映画『ズートピア２』クリアファイルが先着でプレゼントされます☆ ディズニー映画最新作『ズートピア２』公開記念東京メトロ スタンプラリー 実施期間：2025年12月5日（金）〜2026年1月12日（月・祝）まで参加費：無料（スタンプラリーに必