¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¤ËÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾¡¤ÁÁÈ£·¥Á¡¼¥à¤òÁª½Ð¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµó¤²¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×ÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È£³Ç¯£¶£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£µ²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¼åÅÀ¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óºÇÂç¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¨¤ë£Æ£Á»Ô¾ì¥È¥Ã¥×Áª¼ê¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤È£´Ç¯£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¶£¶²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤¹¤Ç£´ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤òÊú¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²¿¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡£²ÈÖÌÜ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤À¡£±¦ÏÓ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¤È£·Ç¯Áí³Û£²²¯£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£²£°²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ò¶¯²½¡£¤µ¤é¤Ëµß±ç¿Ø¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£±²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¤¢¤È°ìËÜ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡Öº£¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê£²£°£²£¶Ç¯¤ËºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤àÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£³ÈÖÌÜ¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤òµó¤²¤¿¡£Ãæ·ø¼ê¥í¥¤¥¹¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¤ò¥È¥ì¡¼¥É¡¢»°ÎÝ¼ê¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤òÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë³ÍÆÀ¡£ºòµ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤ò¼ã¼êÍË¾³ô£²¿Í¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£´ÈÖÌÜ¤Ï¥«¥Ö¥¹¤À¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Ç±¦ÏÓ¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥«¥Ö¥ì¥é¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÈºÆ·ÀÌó¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤È£µÇ¯Áí³Û£±²¯£·£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶£·²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ç¼çË¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£µÈÖÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤í£µÇ¯Áí³Û£±²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³£¶²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò¶¯²½¡£¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥ë¥º¥ê¡¼¤È£²Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï£¶ÈÖÌÜ¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥ó¤È£Æ£ÁÁª¼ê¤Ç¤Ï£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤È¤Ê¤ë£²Ç¯Áí³Û£²£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£´²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£¥ì¥¤¥º¤«¤éÄÌ»»£±£µ£·ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÂÇÀþ¤ËÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È£²Ç¯Áí³Û£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£±²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤À¡£¡ÖÈà¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·¡¤ê½Ð¤·Êª¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£ºòÇ¯¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ç£¹¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£´¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤ò³ÍÆÀ¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¤Î¥»¥é¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤È£²Ç¯·ÀÌó¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ò¡Ö¹¥Ä´¤ÊÅß¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£