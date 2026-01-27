Sakuraが、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

Sakura©光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

Instagramの投稿が「万バズ」して話題を呼んだSakuraが「FLASH」に初登場。現在はジムのパーソナルトレーナーとして活動する傍ら、本格的にグラビアにも挑戦していくという彼女の記念すべきグラビアとなる。「何もしないと痩せてしまう」という彼女。今回の撮影のために食事を増やし鍛え上げられたボディを6ページにわたって披露している。インタビューではSNS投稿における工夫についても語っている。

Sakura プロフィール

さくら

27歳。1998年1月21日生まれ。神奈川県出身。ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンを行うフィットネストレーナー。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、グラビアデビューを果たす。そのほか最新情報は、公式Instagram（@sakura_personaltrainer）をチェック。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/1月20日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

The post “万バズ”パーソナルトレーナー・Sakura、鍛え上げた美ボディ披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.