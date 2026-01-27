37歳の男と当時中学生だった少女の関係は、「妊娠」という形で明るみに出た……。平成29年に東京都で起きたわいせつ事件。なぜ男は妻子ある身分を隠し、少女と接触を重ねていったのか？ そして、このいびつな関係の終着点とは。事件の発端をお届けする。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

写真はイメージ ©getty

女癖が悪すぎた男の末路

女癖の悪さで札付きだったスーパー店員の竹中芳雄（当時37）が、児童買春の容疑で捕まった。当時中3だった少女に修学旅行の代金を立て替える代わりに、わいせつな行為をしたというものだった。

その事件の発覚は衝撃的で、少女は竹中の子どもを妊娠し、高1になって出産したため、両親が竹中に慰謝料を請求。これに竹中が応じないことから警察に相談し、初めて事件が明るみに出たというものだった。しかも、呆れたことに竹中は既婚者で、被害者の少女と同学年の長女を筆頭に3人の子どもがいた。

竹中は若い頃からギャンブルに溺れ、結婚してからも生活費を入れたことがなかった。妻とはトラブルが絶えず、妻に対する暴力沙汰で警察の取り調べを受けたこともあった。妻の離婚の申し出には応じず、逮捕直前には被害者の少女とは別の少女に対するストーカー行為で警察から警告を受けていた。

その上で、こんな事件を起こし、竹中の父親は頭を抱え込んだ。

「もう呆れ返っている。以前にも新婚早々、近所の女の子に手を出し、妊娠させたこともあった。まったく知らない人から『お宅の息子がうちの娘に手を出した』と電話がかかってきたこともあった。実家しか戻ってくるところがないから戻ってくるのだろうが、本音を言えば戻ってきてほしくない。

孫を残して嫁に出て行かれる方が怖い。恥ずかしい話だが、もう親の力ではどうしようもない。息子を更生させる意欲もない。ついにここまで来てしまったという感じです……」

親にもサジを投げられた成れの果て。ところが、事件の“真相”は微妙に違っていたのである。

中年男性がなぜ10代女子と交際？

竹中が被害少女のマユミ（同16）と知り合ったのは、マユミが中2の夏だった。当時、マユミは大好きだった祖父を亡くし、勉強する意欲も失って不登校になっていた。そんな悩みを相談する相手が竹中だった。竹中とはツイッター（現X）で知り合い、毎日、LINEをやり取りする仲になった。

最初の頃はショッピングモールでプリクラを撮るなどして遊ぶ関係だったが、竹中は「妻と別れて寂しい。付き合おう」と口説き落とし、2カ月後にはホテルに連れ込んだ。

竹中は行為の様子をスマホで撮影していた。そして、避妊もしていなかった。

不思議なことに、マユミは嫌がることも金銭を要求することもなかった。竹中に求められるままに月に1回は会い、時には泊まりで会うこともあった。

そのうちにマユミの母親が、娘が特定の男と毎日、LINEばかりしていることに気付いた。

「どんな人なの？」

「私より22歳くらい年上の人」

「えっ、付き合ってるの？」

「違う。メル友なだけ」

不安がる母親の追及をかわすため、マユミは「心配なら一度話してみたら」と言って、竹中と電話を代わった。こんなこともあろうかと、竹中とマユミは打ち合わせ済みだったのだ。

「娘とはどんな関係なんですか？」

「ただのメル友です。私にも同じ年頃の子どもがいましてね。今は妻と別の場所に住んでいますが、その罪滅ぼしにマユミちゃんの相談相手になれればと思って」

「娘と会ったことはないんですか？」

「もちろんありません。私は別の県に住んでますし、日頃はスーパーで肉の加工をしているようなオッサンですよ。もし会ったりしたら嫌われちゃいますよ」

竹中は自分の名前も、勤務先も、離婚歴があることなども、すべて正直にしゃべった。それどころか母親に「LINEでグループトークをしませんか」と持ち掛け、マユミと竹中と母親で家の内情を話し合う奇妙な関係に持ち込んだ。

「お母さんを助けてあげてほしい」

マユミの母親も3人の子どもを抱えて生活に困窮していた。そのことを聞いて竹中は「お母さんを助けてあげてほしい」とマユミの口座に3万円を振り込んだ。

マユミの母親は「会ったこともない人にお金なんか借りていいんだろうか？」と困惑したが、結局、夫には内緒で“借用書”を書いてその金を受け取った。

その後も竹中はマユミの母親が「生活費に困っている」という話をするたび、金を振り込んでくるようになった。その金は子どもたちの学費などに消えた。

「ねえ、お母さん。竹中さんが、もうお金は返さなくていいって言ってるよ」

「それじゃ悪いでしょう。お母さん、パートで働くことにしたから、またそのうちに返すからね……」

「それより、いつか2人で会うことを認めてほしいって言ってるのよ」

「そのうちいつか……、ならね」

そんな会話の間にも、竹中とマユミが密会して肉体関係を持つ交際は1年半にも及んでおり、しかも竹中はマユミとは別の少女とも二股で付き合い始めていた。

そのことを察知したマユミは「高校受験に集中したいから、もう会えない」と別れ話を切り出した。ある程度、予測していた竹中はあっさりと了承した。

だが、マユミのお腹の中では、竹中との間の赤ちゃんが密かに胎動していたのである。

（諸岡 宏樹）